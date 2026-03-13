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Série 3000 Airfryer L
Descontinuado
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HD9252/70
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User Manual Airfryer HD9252 PT
Todas (14)
Tenho de retirar a tampa de borracha do recipiente da Philips Airfryer?
Como utilizar as predefinições na Philips Airfryer?
Onde se encontra o número de modelo e de série na minha Airfryer da Philips?
A minha Philips Airfryer liberta um odor a plástico
Que tipo de forma para bolos posso utilizar na Philips Airfryer?
A luz do botão ligar/desligar da Philips Airfryer não desliga
Como retiro o cesto da Philips Airfryer do recipiente?
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