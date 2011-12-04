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Descontinuado

SalonMultistylistModelador multiusos

HP4696/10

3.4

| (10) Críticas | 80% recomendam este produto

Estilos criativos, cuidado constante

Quer contar quantas formas existem para conseguir penteados fantásticos? O SalonMultistylist 8 em 1 tem oito versáteis acessórios modeladores em cerâmica. Perfeitos para criar todos os penteados que possa imaginar… e muito mais.

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SalonSuper Stylist

Estilos criativos, cuidado constante

Placas em cerâmica para um alisamento suave e cabelo brilhante

Placas em cerâmica para um alisamento suave e cabelo brilhante

A cerâmica é microscopicamente suave e duradoura por natureza, sendo um dos melhores materiais para as placas alisadoras. As placas deslizam pelo cabelo sem esforço, proporcionando-lhe um cabelo brilhante perfeito.

Acessório do alisador para criar um belo cabelo liso

As placas cerâmicas deslizam pelo seu cabelo sem esforço, proporcionado-lhe um cabelo liso e brilhante perfeito.

Escova deslizante para volume extra e magníficas ondas

Escova deslizante para volume extra e magníficas ondas

Este acessório pode ser facilmente colocado na pinça para criar um volume extra e penteados ondulados magníficos.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.4

de 5

10

Críticas

80%

recomendam este produto

2

04/12/2011

Nederland

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Prima product

Product voldoet volledige aan de gestelde eisen waarvoor het bestemd is.

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Esta avaliação foi feita para SalonMultistylist HP4696/22 Multistyler

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21/06/2014

United Kingdom

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Its nice but I cant use it well please put a video on net About how to use. Thanks

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Esta avaliação foi feita para HP4696/37 Multi-Styler

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21/06/2014

United Kingdom

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