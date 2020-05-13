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Descontinuado
Sistema de lâmina dupla da sua máquina de barbear Philips: a primeira lâmina levanta e a segunda lâmina corta para obter um barbear confortável e rente.
Ajusta-se automaticamente a cada curva do seu rosto e pescoço para um barbear flexível e mais suave.
Posicione as lâminas de corte afiadas da sua máquina de barbear Philips mais próximas da sua pele para um corte excepcionalmente rente.
4.0
de 5
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100%
recomendam este produto
Bruma
13/05/2020
Nederland
Comprador verificado
Scheren
Een fijn scheerapparaat die fijn en goed scheert erg goed een gezien de prijs kun je niet merken dat hij zo goed is Dus de kwaliteitswerk kwaliteit de prijsverhouding een dikke 9 klasse
Pontos positivos
Scheet goed en snel
Pontos negativos
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Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektrisch scheerapparaat
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Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.