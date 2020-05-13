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Descontinuado

Shaver series 3000Máquina de barbear eléctrica

HQ6640/16

4
| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto
Um barbear rente
A HQ6640 foi criada para permitir um barbear rente e confortável por um preço acessível. O sistema Reflex Action e a tecnologia Super Lift & Cut garantem um barbear rente e confortável.
Ver todos os benefícios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

A marca nº 1 do mundo em produtos de barbear eléctricos1

Um barbear rente

Tecnologia de barbear Super Lift & Cut com sistema de lâmina dupla

Tecnologia de barbear Super Lift & Cut com sistema de lâmina dupla

Sistema de lâmina dupla da sua máquina de barbear Philips: a primeira lâmina levanta e a segunda lâmina corta para obter um barbear confortável e rente.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Ajusta-se automaticamente a cada curva do seu rosto e pescoço para um barbear flexível e mais suave.

Cabeças oscilantes individuais

Cabeças oscilantes individuais

Posicione as lâminas de corte afiadas da sua máquina de barbear Philips mais próximas da sua pele para um corte excepcionalmente rente.

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de 5

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Avaliaç.

100%

recomendam este produto

5
3
2
1

13/05/2020

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Scheren

Een fijn scheerapparaat die fijn en goed scheert erg goed een gezien de prijs kun je niet merken dat hij zo goed is Dus de kwaliteitswerk kwaliteit de prijsverhouding een dikke 9 klasse

Pontos positivos

Scheet goed en snel

Pontos negativos

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Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektrisch scheerapparaat

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Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 