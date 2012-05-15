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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Sistema de lâmina dupla da sua máquina de barbear Philips: a primeira lâmina levanta e a segunda lâmina corta para obter um barbear confortável e rente.
Ajusta-se automaticamente a cada curva do seu rosto e pescoço para um barbear flexível e mais suave.
Posicione as lâminas de corte afiadas da sua máquina de barbear Philips mais próximas da sua pele para um corte excepcionalmente rente.
4.0
de 5
13
Críticas
92%
recomendam este produto
iltorinese
15/05/2012
Italia
modello ancora in vendita ma non in produzione
mod. TYPE HP1336 (CIRCA 20 ANNI O FORSE PIU') PURTROPPO SONO SALTATE LE BATTERIE PROPRIO IN QUESTI GIORNI E CAMBIARLE COSTA QUASI COME IL NUOVO. COMUNQUE NON POSSO CHE ESSERE SODDISFATTO DI QUESTO PRODOTTO.
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Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6695/16 Rasoio elettrico
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Frederik35
01/08/2017
Nederland
Uitstekend scheerapparaat en systeem!
Dit is het beste scheersysteem ooit gemaakt. Ik heb het apparaat al ong.10 jaar ofzo en hij scheert nog steeds zo goed als toen ik em kocht. Gewoon regelmatig schoonhouden. Nog nooit 1 onderdeel ervan vervangen!
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Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat
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Frosty
01/08/2017
Nederland
Uitstekend scheerapparaat en systeem!
Dit is het beste scheersysteem ooit gemaakt. Ik heb het apparaat al ong.10 jaar ofzo en hij scheert nog steeds zo goed als toen ik em kocht. Gewoon regelmatig schoonhouden. Nog nooit 1 onderdeel ervan vervangen!
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Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.