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Descontinuado

Shaver series 3000Máquina de barbear eléctrica a seco

HQ6900/16

4.4
| (60) Críticas | 93% recomendam este produto
Rente mesmo na zona do pescoço
Um barbear rente e confortável a um preço acessível. O sistema Reflex Action desta máquina de barbear Philips aliado à tecnologia Super Lift & Cut garante um barbear rente e confortável.
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A marca nº 1 do mundo em produtos de barbear eléctricos1

Lâminas CloseCut

Rente mesmo na zona do pescoço

  • flexível e oscilante, cabeças CloseCut

  • Apenas utilização com fio

Tecnologia Super Lift & Cut

Tecnologia Super Lift & Cut

O sistema de lâmina dupla incorporado desta máquina de barbear eléctrica levanta os pêlos para os cortar, de forma confortável, abaixo do nível da pele.

Cabeças de substituição

Para assegurar o melhor desempenho, substitua as cabeças de corte da sua máquina de barbear Philips a cada dois anos por cabeças HQ55.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Ajusta-se automaticamente a cada curva do seu rosto e pescoço.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.4

de 5

60

Críticas

93%

recomendam este produto

2
1

11/08/2015

España

España

Ligera, simple y segura

Yo usaba la tradicional afeitadora, hasta que me anime por una eléctrica, la diferencia se nota desde el primer momento. Con una manual uno se arriesga a sufrir cortes, en cambio con una eléctrica esto no ocurre. Hablemos del peso, en las manos casi ni se siente y bueno con un simple deslice, ya nos afeitamos. Basta con usarla una vez y no la dejara nunca.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6900/16 Afeitadora eléctrica en seco

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6900/16 Afeitadora eléctrica en seco

21/12/2013

España

España

MUY , MUY SATISFECHO, HA SIDO UN ACIERTO EL COMPRARLA

COMODA, SILENCIOSA, MANEJABLE, MUY ADAPTADA A LA MANO, FACIL DE LIMPIAR, ,ETC, MUY BIEN. MEJORARIA, LE LONGITUD DEL CABLE LE HACEN FALTA 20 CENTIMETROS, O YO TENGO EL ENCHUFE FUERA DEL ESPEJO

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6900/16 Afeitadora eléctrica en seco

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6900/16 Afeitadora eléctrica en seco

17/12/2013

España

España

EXCELENTE PRODUCTO

He usado ésta marca toda mi vida,salvo una vez,otra marca que me duró poco más del año; la experiencia enseña.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6900/16 Afeitadora eléctrica en seco

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6900/16 Afeitadora eléctrica en seco

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  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 