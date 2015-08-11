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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
flexível e oscilante, cabeças CloseCut
Apenas utilização com fio
O sistema de lâmina dupla incorporado desta máquina de barbear eléctrica levanta os pêlos para os cortar, de forma confortável, abaixo do nível da pele.
Para assegurar o melhor desempenho, substitua as cabeças de corte da sua máquina de barbear Philips a cada dois anos por cabeças HQ55.
Ajusta-se automaticamente a cada curva do seu rosto e pescoço.
4.4
de 5
60
Críticas
93%
recomendam este produto
mtb777
11/08/2015
España
Ligera, simple y segura
Yo usaba la tradicional afeitadora, hasta que me anime por una eléctrica, la diferencia se nota desde el primer momento. Con una manual uno se arriesga a sufrir cortes, en cambio con una eléctrica esto no ocurre. Hablemos del peso, en las manos casi ni se siente y bueno con un simple deslice, ya nos afeitamos. Basta con usarla una vez y no la dejara nunca.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6900/16 Afeitadora eléctrica en seco
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6900/16 Afeitadora eléctrica en seco
YOMISMO1955
21/12/2013
España
MUY , MUY SATISFECHO, HA SIDO UN ACIERTO EL COMPRARLA
COMODA, SILENCIOSA, MANEJABLE, MUY ADAPTADA A LA MANO, FACIL DE LIMPIAR, ,ETC, MUY BIEN. MEJORARIA, LE LONGITUD DEL CABLE LE HACEN FALTA 20 CENTIMETROS, O YO TENGO EL ENCHUFE FUERA DEL ESPEJO
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6900/16 Afeitadora eléctrica en seco
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6900/16 Afeitadora eléctrica en seco
chanti
17/12/2013
España
EXCELENTE PRODUCTO
He usado ésta marca toda mi vida,salvo una vez,otra marca que me duró poco más del año; la experiencia enseña.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6900/16 Afeitadora eléctrica en seco
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6900/16 Afeitadora eléctrica en seco
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.