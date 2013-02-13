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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
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Descontinuado
O sistema de lâmina dupla incorporado desta máquina de barbear eléctrica levanta os pêlos para os cortar, de forma confortável, abaixo do nível da pele.
Para assegurar o melhor desempenho, substitua as cabeças de corte da sua máquina de barbear Philips a cada dois anos por cabeças HQ55.
Ajusta-se automaticamente a cada curva do seu rosto e pescoço.
3.9
de 5
40
Críticas
88%
recomendam este produto
nobby1619
13/02/2013
United Kingdom
I am satisfied with my shaver
This is my second Philips electric shaver and I`m completely satisfied with the way it works. it`s a good value for money, I`am using it for more than a year and I trust my shaver. The only suggestion is that it`s better to spray aftershave on the shaved area to prevent skin irritation.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver
Berik
13/02/2013
United Kingdom
I am satisfied with my shaver
This is my second Philips electric shaver and I`m completely satisfied with the way it works. it`s a good value for money, I`am using it for more than a year and I trust my shaver. The only suggestion is that it`s better to spray aftershave on the shaved area to prevent skin irritation.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver
indiana11
19/07/2012
France
Trés bon produit, bon rapport qualité prix, facile d'utilisation
C'est mon papa qui utilise ce produit et il en est très satisfait à tous niveaux !
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6920/16 Rasoir électrique à sec
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6920/16 Rasoir électrique à sec
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.