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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
flexível e oscilante, cabeças CloseCut
Apenas utilização com fio
O sistema de lâmina dupla incorporado desta Máquina de barbear elétrica levanta os pêlos para os cortar, de forma confortável, abaixo do nível da pele.
Para assegurar o melhor desempenho, substitua as cabeças de corte da sua máquina de barbear Philips a cada dois anos por cabeças HQ55.
Ajusta-se automaticamente a cada curva do seu rosto e pescoço.
4.1
de 5
55
Críticas
87%
recomendam este produto
torreblanca
05/01/2018
España
durabilidad
las cuchillas son las originales a casi 8 años!! y funcionan perfectamente, simplemente limpiar de vez en cuando con alcohol todo el sistema.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6940/16 Afeitadora eléctrica en seco
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6940/16 Afeitadora eléctrica en seco
josangi
16/05/2012
España
Producto excelente y recomendable
Tiene un rendimiento excelente y una relación calidad-precio estupenda muy cómodo y con buen afeitado, no irrita y apura estupendamente.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6940/16 Afeitadora eléctrica en seco
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6940/16 Afeitadora eléctrica en seco
Technophile
04/10/2011
United Kingdom
Superb shaver
This shaver is comfortable to hold and very easy to use. Mains operation means that there is always full power.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.