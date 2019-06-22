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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Recarregável
O sistema de lâmina dupla incorporado desta máquina de barbear eléctrica levanta os pêlos para os cortar, de forma confortável, abaixo do nível da pele.
Para assegurar o melhor desempenho, substitua as cabeças de corte da sua máquina de barbear Philips a cada dois anos por cabeças HQ55.
Ajusta-se automaticamente a cada curva do seu rosto e pescoço.
4.0
de 5
70
Críticas
80%
recomendam este produto
Geo73
22/06/2019
United Kingdom
Excellent shaver with with many improvements.
I have used a Philips shaver for many years and the time had come to replace it. I chose a new razor which was basically identical to my old one, i chose Phillips again because of the reliability and service that i had with the previous one. I was pleasantly surprised with the improvements over the old model:- Namely, the very much lower noise level and lighter weight and also the shorter charging time. Altogether a very good buy, i would always recommend Philips products.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver
PAULFC
25/07/2012
United Kingdom
GOOD PERFORMANCE AFFORDABLE SHAVER
BATTIERIES HOLD THERE CHARGE FOR A LONG TIME. SIMPLE AND EASY TO CLEAN AFFORDABLE SHAVER.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6970/33 Dry electric shaver
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TheSmoothBiker
25/07/2012
United Kingdom
GOOD PERFORMANCE AFFORDABLE SHAVER
BATTIERIES HOLD THERE CHARGE FOR A LONG TIME. SIMPLE AND EASY TO CLEAN AFFORDABLE SHAVER.
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Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6970/33 Dry electric shaver
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Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.