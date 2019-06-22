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  • Rente mesmo na zona do pescoço
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Descontinuado

Shaver series 3000Máquina de barbear eléctrica a seco

HQ6970/16

4
| (70) Críticas | 80% recomendam este produto
Rente mesmo na zona do pescoço
Um barbear rente e confortável a um preço acessível. O Reflex Action System aliado à tecnologia Super Lift & Cut garantem um barbear rente e confortável.
Ver todos os benefícios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

A marca nº 1 do mundo em produtos de barbear eléctricos1

Lâminas CloseCut

Rente mesmo na zona do pescoço

  • Recarregável

Tecnologia Super Lift & Cut

Tecnologia Super Lift & Cut

O sistema de lâmina dupla incorporado desta máquina de barbear eléctrica levanta os pêlos para os cortar, de forma confortável, abaixo do nível da pele.

Cabeças de substituição

Para assegurar o melhor desempenho, substitua as cabeças de corte da sua máquina de barbear Philips a cada dois anos por cabeças HQ55.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Ajusta-se automaticamente a cada curva do seu rosto e pescoço.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.0

de 5

70

Críticas

80%

recomendam este produto

22/06/2019

United Kingdom

United Kingdom

Excellent shaver with with many improvements.

I have used a Philips shaver for many years and the time had come to replace it. I chose a new razor which was basically identical to my old one, i chose Phillips again because of the reliability and service that i had with the previous one. I was pleasantly surprised with the improvements over the old model:- Namely, the very much lower noise level and lighter weight and also the shorter charging time. Altogether a very good buy, i would always recommend Philips products.

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Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver

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25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

GOOD PERFORMANCE AFFORDABLE SHAVER

BATTIERIES HOLD THERE CHARGE FOR A LONG TIME. SIMPLE AND EASY TO CLEAN AFFORDABLE SHAVER.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6970/33 Dry electric shaver

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25/07/2012

United Kingdom

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GOOD PERFORMANCE AFFORDABLE SHAVER

BATTIERIES HOLD THERE CHARGE FOR A LONG TIME. SIMPLE AND EASY TO CLEAN AFFORDABLE SHAVER.

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Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6970/33 Dry electric shaver

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Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 