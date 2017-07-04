Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Carga rápida
O sistema de lâmina dupla incorporado desta máquina de barbear eléctrica levanta os pêlos para os cortar, de forma confortável, abaixo do nível da pele.
Para assegurar o melhor desempenho, substitua as cabeças de corte da sua máquina de barbear Philips a cada dois anos por cabeças HQ55.
Ajusta-se automaticamente a cada curva do seu rosto e pescoço.
4.0
de 5
225
Críticas
89%
recomendam este produto
rodrigues
04/07/2017
Portugal
excelente
excelente produto. se a serie 5000 que adquiri agora for tão boa com a serie 3000 antiga *****
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6990/16 Máquina de barbear eléctrica a seco
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6990/16 Máquina de barbear eléctrica a seco
Santi1905
10/08/2019
España
Producto excelente por su robustez y rendimiento.
Llevo con ella más de 6 años y hace un mes le he cambiado los cabezales aprovechando una oferta en la tienda philips online. La batería sigue rindiendo bastante bien. Increible su robustez, facil limpieza y uso. La recomiendo al 100 por 100 y la seguiré usando mientras funcione.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 6000 series HQ6990 Afeitadora eléctrica
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 6000 series HQ6990 Afeitadora eléctrica
tonitiko
20/08/2017
España
Comprador verificado
Gran Afeitadora a buen precio
Gran máquina de afeitar eléctrica, hace muy poco ruido, se adapta perfectamente con los cabezales y puedes usarla con o sin cable gracias a su batería.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6990/16 Afeitadora eléctrica en seco
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6990/16 Afeitadora eléctrica en seco
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.