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  • Para um barbear mais rápido e mais rente
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Descontinuado

Speed-XLMáquina de barbear eléctrica

HQ8140

4.5
| (11) Críticas | 100% recomendam este produto
Para um barbear mais rápido e mais rente
As cabeças de corte Speed-XL avançadas oferecem mais 50% de superfície de corte*, para um barbear mais rápido e mais rente. *Em comparação com as cabeças de corte tradicionais do sistema rotativo.
Ver todos os benefícios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

A marca nº 1 do mundo em produtos de barbear eléctricos1

superfície de corte 50% maior

Para um barbear mais rápido e mais rente

Cabeças de corte Speed-XL para um barbear rápido e rente

Cabeças de corte Speed-XL para um barbear rápido e rente

As três superfícies de corte das cabeças de corte proporcionam mais 50% de superfície de corte para um barbear rápido e rente. *Comparação com cabeças de corte rotativas convencionais.

Precision Cutting System

Precision Cutting System

A máquina de barbear eléctrica tem cabeças ultra finas com ranhuras para cortar pêlos compridos e orifícios para cortar até os pêlos mais curtos.

Tecnologia Super Lift & Cut

Tecnologia Super Lift & Cut

O sistema de lâmina dupla incorporado desta máquina de barbear eléctrica levanta os pêlos para os cortar, de forma confortável, abaixo do nível da pele.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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4.5

de 5

11

Críticas

100%

recomendam este produto

2
1

06/08/2017

Deutschland

Deutschland

Ein sehr gutes Gerät

Das Gerät ist einzigartig bin sehr zurfrieden habe das HQ8142. Leider bräuchte ich mal neue Scherköpfe, aber für diesen Preis bekommt man aber schon wieder eine neue Maschine

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Speed-XL HQ8140 Elektrorasierer

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Speed-XL HQ8140 Elektrorasierer

27/02/2017

Suomi

Suomi

Erinomainen käyttömukavuus

Erinomainen akkupartakone, esimerkiksi jos on kiire ja pitää siistiä leuka nopeasti niin tällä partakoneella se onnistuu repimättä ja ilman kirvelyä.

Esta avaliação foi feita para Speed-XL HQ8140 Sähkökäyttöinen parranajokone

Esta avaliação foi feita para Speed-XL HQ8140 Sähkökäyttöinen parranajokone

08/07/2015

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Geweldig fijn apparaat!

Goede scheerkoppen, apparaat ligt goed in de hand, snel opladen, altijd gebruiksklaar. Heb het apparaat al een jaar of tien, precies weet ik het niet.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Speed-XL HQ8140 Elektrisch scheerapparaat

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Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 