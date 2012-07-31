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  • Para um barbear mais rápido e mais rente
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Descontinuado

Shaver series 3000Máquina de barbear eléctrica

HQ8150/16

4.6
| (14) Críticas | 93% recomendam este produto
Para um barbear mais rápido e mais rente
As cabeças de corte Speed-XL avançadas oferecem mais 50% de superfície de corte*, para um barbear mais rápido e mais rente. *Em comparação com as cabeças de corte tradicionais do sistema rotativo.
Ver todos os benefícios
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A marca nº 1 do mundo em produtos de barbear eléctricos1

superfície de corte 50% maior

Para um barbear mais rápido e mais rente

Cabeças de corte Speed-XL para um barbear rápido e rente

Cabeças de corte Speed-XL para um barbear rápido e rente

As três superfícies de corte das cabeças de corte proporcionam mais 50% de superfície de corte para um barbear rápido e rente. *Comparação com cabeças de corte rotativas convencionais.

Precision Cutting System

Precision Cutting System

A máquina de barbear eléctrica tem cabeças ultra finas com ranhuras para cortar pêlos compridos e orifícios para cortar até os pêlos mais curtos.

Tecnologia Super Lift & Cut

Tecnologia Super Lift & Cut

O sistema de lâmina dupla incorporado desta máquina de barbear eléctrica levanta os pêlos para os cortar, de forma confortável, abaixo do nível da pele.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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4.6

de 5

14

Críticas

93%

recomendam este produto

3
2

31/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

great

I like this because the advanced Speed-XL shaving heads provide 50% more shaving surface* for a faster and closer shave. *compared to standard rotary shaving heads.

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Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ8150/16 Electric shaver

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Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ8150/16 Electric shaver

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

ergonomically perfect

this shaver is deceptively powerful and shaves extremely close, when I first used it, it felt as if it wouldn't be man enough to do the job, for a long time I used foil shavers but decided to try a rotary again after being let down with previous purchases, I purchased this on a special offer about three years ago, it charges and is as good as the day it was bought.

Sim, recomendo este produto

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25/07/2012

United Kingdom

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ergonomically perfect

this shaver is deceptively powerful and shaves extremely close, when I first used it, it felt as if it wouldn't be man enough to do the job, for a long time I used foil shavers but decided to try a rotary again after being let down with previous purchases, I purchased this on a special offer about three years ago, it charges and is as good as the day it was bought.

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Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 