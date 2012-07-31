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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
As três superfícies de corte das cabeças de corte proporcionam mais 50% de superfície de corte para um barbear rápido e rente. *Comparação com cabeças de corte rotativas convencionais.
A máquina de barbear eléctrica tem cabeças ultra finas com ranhuras para cortar pêlos compridos e orifícios para cortar até os pêlos mais curtos.
O sistema de lâmina dupla incorporado desta máquina de barbear eléctrica levanta os pêlos para os cortar, de forma confortável, abaixo do nível da pele.
4.6
de 5
14
Críticas
93%
recomendam este produto
vinpug
31/07/2012
United Kingdom
great
I like this because the advanced Speed-XL shaving heads provide 50% more shaving surface* for a faster and closer shave. *compared to standard rotary shaving heads.
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Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ8150/16 Electric shaver
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roger177
25/07/2012
United Kingdom
ergonomically perfect
this shaver is deceptively powerful and shaves extremely close, when I first used it, it felt as if it wouldn't be man enough to do the job, for a long time I used foil shavers but decided to try a rotary again after being let down with previous purchases, I purchased this on a special offer about three years ago, it charges and is as good as the day it was bought.
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Yorkie
25/07/2012
United Kingdom
ergonomically perfect
this shaver is deceptively powerful and shaves extremely close, when I first used it, it felt as if it wouldn't be man enough to do the job, for a long time I used foil shavers but decided to try a rotary again after being let down with previous purchases, I purchased this on a special offer about three years ago, it charges and is as good as the day it was bought.
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Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.