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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Mantém o contacto permanente das 3 cabeças de corte com a sua pele para um barbear rápido e eficaz.
As três superfícies de corte das cabeças de corte proporcionam mais 50% de superfície de corte para um barbear rápido e rente. *Comparação com cabeças de corte rotativas convencionais.
O sistema Personal Comfort Control adapta a máquina de barbear ao seu tipo de pele. Programe a máquina para 'Normal' para obter um barbear rápido, confortável e preciso. Seleccione 'Sensitive' para um barbear preciso e com o máximo de conforto.
4.3
de 5
32
Críticas
90%
recomendam este produto
Trotter2000
23/07/2018
United Kingdom
SmartTouch-XL
I've always used Phillishave Electric razors and I find this one is the best, I'm so impressed I now have two, cool design, easy to handle, smooth shave, easy to maintain and reliable
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver
Sim, recomendo este produto
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bracken
03/09/2017
United Kingdom
it was top of the range when i got it
I have the old speed xl over 12 years old . just ordered new blades. very smooth shave. I am 75 +. hope it gives me another 12 years.
Sim, recomendo este produto
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pufferman
03/09/2017
United Kingdom
it was top of the range when i got it
I have the old speed xl over 12 years old . just ordered new blades. very smooth shave. I am 75 +. hope it gives me another 12 years.
Sim, recomendo este produto
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Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.