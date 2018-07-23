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  • A melhor máquina de barbear do líder mundial
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Descontinuado

SmartTouch-XLMáquina de barbear eléctrica

HQ9190

4.3
| (32) Críticas | 90% recomendam este produto
A melhor máquina de barbear do líder mundial
Para os homens que procuram o melhor, a SmartTouch-XL combina as cabeças de corte Speed-XL avançadas com o sistema de seguimento dos contornos SmartTouch exclusivo, para um barbear perfeito, mesmo nas zonas mais difíceis de alcançar.
Ver todos os benefícios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

A marca nº 1 do mundo em produtos de barbear eléctricos1

Perfeitamente rente, mesmo nas áreas mais difíceis de alcançar

A melhor máquina de barbear do líder mundial

Seguimento dos contornos SmartTouch: para um barbear rápido e eficaz

Seguimento dos contornos SmartTouch: para um barbear rápido e eficaz

Mantém o contacto permanente das 3 cabeças de corte com a sua pele para um barbear rápido e eficaz.

Cabeças de corte Speed-XL para um barbear rápido e rente

Cabeças de corte Speed-XL para um barbear rápido e rente

As três superfícies de corte das cabeças de corte proporcionam mais 50% de superfície de corte para um barbear rápido e rente. *Comparação com cabeças de corte rotativas convencionais.

O sistema Personal Comfort Control adapta-se ao seu tipo de pele

O sistema Personal Comfort Control adapta-se ao seu tipo de pele

O sistema Personal Comfort Control adapta a máquina de barbear ao seu tipo de pele. Programe a máquina para 'Normal' para obter um barbear rápido, confortável e preciso. Seleccione 'Sensitive' para um barbear preciso e com o máximo de conforto.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.3

de 5

32

Críticas

90%

recomendam este produto

23/07/2018

United Kingdom

United Kingdom

SmartTouch-XL

I've always used Phillishave Electric razors and I find this one is the best, I'm so impressed I now have two, cool design, easy to handle, smooth shave, easy to maintain and reliable

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

Sim, recomendo este produto

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03/09/2017

United Kingdom

United Kingdom

it was top of the range when i got it

I have the old speed xl over 12 years old . just ordered new blades. very smooth shave. I am 75 +. hope it gives me another 12 years.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

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03/09/2017

United Kingdom

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it was top of the range when i got it

I have the old speed xl over 12 years old . just ordered new blades. very smooth shave. I am 75 +. hope it gives me another 12 years.

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Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 