Nach zwei harten Wochen für den HR1378 kann ich sagen er hat mich in allen Punkten voll und ganz überzeugt. Während des Auspackens viel mir schon auf, dass es sich tatsächlich um ein sehr hochwertiges und gut verarbeitetes Küchengerät handelt, wie es die Bilder schon versprachen. Der Look des Stabmixers wirkt in Realität fast so gut, dass man diesen am liebsten nur als Deko verwenden möchte. Aber dazu ist er dann doch etwas teuer. Also ab in den Einsatz. Alle von mir durchgeführeten Mixereien von Saucen pürieren über Smoothies und Milchshakes mixen bis hin zum Eis crushen hat der Stabmixer mit Bravur bestanden. Ein großer Vorteil den man nicht mehr missen möchte ist die Bewegungsfreiheit. Man braucht nicht mehr ständig auf das lästige Kabel achten, wenn man in Töpfen auf dem Herd mixt. Das man mit einem akkubetriebenen Stabmixer so problemlos Eis crushen kann hätte ich nie gedacht. Aber mit dem mitgelieferten XL-Chopper und dem dazugehörigen Einsatz hat man eine handvoll Eiswürfel innerhalb von wenigen Sekunden gleichmäßig zerkleinert. Aber auch andere Dinge wie Nüsse, Zwiebel und Hartkäse stellen überhaupt keine Herausforderung dar. Mein Fazit: Ein super tolles Küchengerät, welches einiges auf dem Kasten hat, auch wegen des tollen Zubehörs. Ich bin mit dem Stabmixer super zufrieden.