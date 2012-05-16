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Descontinuado

Aluminium CollectionVarinha

HR1378/00

4.2

| (49) Críticas | 90% recomendam este produto

A varinha sem fios mais potente do mundo

Com a Varinha sem fios da Colecção em Alumínio da Philips, a comodidade ganha um novo significado. Esta varinha possui a mais recente tecnologia sem fios e um design contemporâneo, proporcionando-lhe o máximo de liberdade e facilidade de utilização.

Ver todos os benefícios

Tecnologia sem fios com capacidade de picar gelo

A varinha sem fios mais potente do mundo

  • Sem fios

  • pé metálico

  • 3 acessórios

Potentes pilhas de iões de lítio de 7,2 V; tempo de funcionamento de até 20 min.

Lâmina de dupla acção

Lâmina de dupla acção

A lâmina de dupla acção da varinha Philips corta horizontalmente e verticalmente.

Base de carga pronta a utilizar

Base de carga pronta a utilizar

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

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4.2

de 5

49

Críticas

90%

recomendam este produto

16/05/2012

España

España

este producto posee unas caracteristicas excelentes

tiene un acabado profesional y el manejo es muy sencillo, una gozada

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Esta avaliação foi feita para Aluminium Collection HR1378/00 Licuadora manual

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07/12/2017

Nederland

Nederland

degelijk en mooi

7-12-2017: volgens mij is deze HR1378 niet meer te koop, maar het is een top apparaat. Ik heb hem al meerdere jaren veelvuldig in gebruik, continue aan de lader. kan gerust 20 min gebruiken zonder opladen. vooral fijn voor hete sauzen/soepen etc. alleen drukknop/schakelaar voor beveiliging is even wennen, maar knopjes van je af houden is het handigste gebleken. afspoelen en klaar. pronkstuk in de keuken, nog steeds!

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Esta avaliação foi feita para Aluminium Collection HR1378/00 Staafmixer

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31/07/2012

Deutschland

Deutschland

Küchenmustang

Wenn ein Stabmixer nicht nur ein Stabmixer ist, sondern ein Designerstück, ein Küchengerät kein Küchengerät, sondern ein Prestigeobjekt - dann sind wir beim Stabmixer HR1378/00. Ästhetisch und dezent wie ein silbergrauer Bentley hängt er an seiner Halterung. Understatement! Seine 3 LED Augen funkeln blau, sie erzählen vom Ladezustand des Akkus. Ruhig und schwer liegt er in der Hand, ein Porsche der darauf wartet, daß eine mutige Hand seine Drehzahl in die Höhe treibt. So mutig muß die Hand allerdings gar nicht sein, ein Sicherheitsriegel verhindert, daß sich die 4 Klingen in die freie Hand graben. Auch die Nase ist puriergeschützt, da der Mixer die Arbeit verweigert, sobald er nach oben gericht ist. Wehe den Nüssen, dem Käse, der Schokolade oder den Kräutern, die sich der geballten Power dieses Küchenmustangs in den Weg stellen. Er zerkleinert sie alle. Kraftvoll! Doch ist er dabei dezent, kein Presslufthammer in der Hand eines missmutigen Straßenarbeiters. Der schlanke Messbecher erlaubt Sorbetherstellung ohne daß hinterher das Hemd nach der Reinigung schreit. Sein Deckel schließt luftdicht ab. Die mitgelieferten Extramesser nehmen es selbst mit schwerem Gerät wie Eiswürfeln auf, was den Caipikonsum in ungeahnte Dimensionen treibt. Mixen bleibt mixen, wer jedoch in seiner Küche Accessoirs statt Geräte ausstellen möchte, kauft einen Stabmixer HR1378/00!

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