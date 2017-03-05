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Descontinuado
HR1565/40
Prepare facilmente especialidades caseiras
Nunca foi tão fácil preparar deliciosos bolos, tartes e pães caseiros para toda a família. Esta batedeira de 400 W com suporte e taça da Philips irá executar todas as suas tarefas mais difíceis, criando as misturas perfeitas em minutos. Uma verdadeira ajudante de cozinha automática.
400 W
Varas em aço inoxidável
Pás para massa, taça rotativa de 3 l
Várias velocidades e função turbo para resultados perfeitos.
Motor potente de 400 W para processar uma variedade de ingredientes.
3.3
de 5
39
Críticas
Framoral
05/03/2017
España
Es un producto genial para mi uso
Es de mucha utilidad para un uso casero, buena calidad y de fácil manejo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HR1565/40 Base de la amasadora
Sim, recomendo este produto
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pacomar
14/03/2013
España
Otro PHILIPS en casa !!!
Cumplidas las espectativas. Un electrodomestico que no decepciona. Ya es de la familia junto a la TV (la 3ª), musica, aspirador, frigo y algo mas que hay por ahí.
Sim, recomendo este produto
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alt58
02/12/2013
België
een geweldig product
Dit apperaat had ik eerder moeten hebben, het is erg handig en als het draaid kan Ik wat anders doen dus ik zou aan iedereen willen zeggen koop dit apperaat
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HR1565/40 Staande mixer
Sim, recomendo este produto
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