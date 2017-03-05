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  • Prepare facilmente especialidades caseiras
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Descontinuado

Batedeiras com suporte

HR1565/40

3.3

| (39) Críticas

Prepare facilmente especialidades caseiras

Nunca foi tão fácil preparar deliciosos bolos, tartes e pães caseiros para toda a família. Esta batedeira de 400 W com suporte e taça da Philips irá executar todas as suas tarefas mais difíceis, criando as misturas perfeitas em minutos. Uma verdadeira ajudante de cozinha automática.

Ver todos os benefícios

Batedeira com taça rotativa

Prepare facilmente especialidades caseiras

  • 400 W

  • Varas em aço inoxidável

  • Pás para massa, taça rotativa de 3 l

Várias velocidades e função turbo

Várias velocidades e função turbo

Várias velocidades e função turbo para resultados perfeitos.

Motor potente de 400 W

Motor potente de 400 W

Motor potente de 400 W para processar uma variedade de ingredientes.

Taça rotativa de 3 l

Taça rotativa de 3 l

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.3

de 5

39

Críticas

05/03/2017

España

España

Es un producto genial para mi uso

Es de mucha utilidad para un uso casero, buena calidad y de fácil manejo

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HR1565/40 Base de la amasadora

Sim, recomendo este produto

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14/03/2013

España

España

Otro PHILIPS en casa !!!

Cumplidas las espectativas. Un electrodomestico que no decepciona. Ya es de la familia junto a la TV (la 3ª), musica, aspirador, frigo y algo mas que hay por ahí.

Sim, recomendo este produto

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02/12/2013

België

België

een geweldig product

Dit apperaat had ik eerder moeten hebben, het is erg handig en als het draaid kan Ik wat anders doen dus ik zou aan iedereen willen zeggen koop dit apperaat

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Esta avaliação foi feita para HR1565/40 Staande mixer

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