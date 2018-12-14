ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

  • Pesa de forma precisa em gramas ou onças
  • Pesa de forma precisa em gramas ou onças
  • Pesa de forma precisa em gramas ou onças
  • Pesa de forma precisa em gramas ou onças
  • Pesa de forma precisa em gramas ou onças
  • Pesa de forma precisa em gramas ou onças
  • Pesa de forma precisa em gramas ou onças
  • Pesa de forma precisa em gramas ou onças
  • Pesa de forma precisa em gramas ou onças
  • Pesa de forma precisa em gramas ou onças
  • Pesa de forma precisa em gramas ou onças
  • Pesa de forma precisa em gramas ou onças
  • Pesa de forma precisa em gramas ou onças
  • Pesa de forma precisa em gramas ou onças

Descontinuado

Balança de cozinha

HR2395/00

4.6

| (9) Críticas | 100% recomendam este produto

Pesa de forma precisa em gramas ou onças

Balança de cozinha de funcionamento a pilhas com desligar automático e função de conversão. Pesa um máximo de 5 kg com intervalos de 1 g. Inclui a função repor/tara.

Ver todos os benefícios

Pesa até 5 kg em intervalos de 1 grama

Pesa de forma precisa em gramas ou onças

  • capacidade até 5 kg

  • prateado

Função de conversão para pesar em gramas ou onças

Função de conversão para pesar em gramas ou onças

Função de conversão para pesar em gramas ou onças.

Pesa com precisão de grama a grama

Pesa com precisão de grama a grama

Função repor/tara para pesagem individual de ingredientes

Função repor/tara para pesagem individual de ingredientes

Função repor/tara para pesagem individual de ingredientes.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.6

de 5

9

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

14/12/2018

France

France

Géniale!!

J’utilise cette balance depuis plus de 10 ans.elle est légère, ergonomique,compacte et fiable à 100%. Elle est économe en piles, bref parfaite pour une cuisinière aguerrie.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HR2395/00 Balance de cuisine

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HR2395/00 Balance de cuisine

12/01/2019

Italia

Italia

eccellente

salve la uso da più di un anno e non ho mai avuto nessun problema anzi ne acquisterò ancora una per me e molto funzionale e occupa poco posto la consiglio a tutte le persone

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HR2395/00 Bilancia da cucina

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HR2395/00 Bilancia da cucina

18/08/2013

België

België

Comprador verificado

De beste keukenweegschaal!!

Correct, makkelijk in gebruik en om schoon te maken. Jaren bij mijn ouders gebruikt en er bij de verhuis zelf eentje gekocht.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HR2395/00 Keukenweegschaal

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HR2395/00 Keukenweegschaal

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis