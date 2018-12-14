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Descontinuado
Pesa de forma precisa em gramas ou onças
Balança de cozinha de funcionamento a pilhas com desligar automático e função de conversão. Pesa um máximo de 5 kg com intervalos de 1 g. Inclui a função repor/tara.
capacidade até 5 kg
prateado
Função de conversão para pesar em gramas ou onças.
Função repor/tara para pesagem individual de ingredientes.
4.6
de 5
9
Críticas
100%
recomendam este produto
Bocusette
14/12/2018
France
Géniale!!
J’utilise cette balance depuis plus de 10 ans.elle est légère, ergonomique,compacte et fiable à 100%. Elle est économe en piles, bref parfaite pour une cuisinière aguerrie.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HR2395/00 Balance de cuisine
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ziotommy01
12/01/2019
Italia
eccellente
salve la uso da più di un anno e non ho mai avuto nessun problema anzi ne acquisterò ancora una per me e molto funzionale e occupa poco posto la consiglio a tutte le persone
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HR2395/00 Bilancia da cucina
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Florke
18/08/2013
België
Comprador verificado
De beste keukenweegschaal!!
Correct, makkelijk in gebruik en om schoon te maken. Jaren bij mijn ouders gebruikt en er bij de verhuis zelf eentje gekocht.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HR2395/00 Keukenweegschaal
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