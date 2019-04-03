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Descontinuado
4.3
de 5
312
Críticas
91%
recomendam este produto
MR2620
03/04/2019
Portugal
Philips Sonicare a minha primeira escova electrica
Devido à minha sensibilidade dentária estava um pouco reticente em mudar para uma escova eléctrica no entanto com a Philips Sonicare a adaptação foi excelente. Todos os dias sinto que os meus dentes estão bem escovados e já não consigo pensar em usar uma escova comum. Estou super fã da minha Sonicare!
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Esta avaliação foi feita para DailyClean 2100 HX3212/03 Sonic electric toothbrush
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Esta avaliação foi feita para DailyClean 2100 HX3212/03 Sonic electric toothbrush
AgaAnna
07/08/2021
España
Comprador verificado
Una perfecta higiene dental
Cepillo perfecto para la limpieza diaria profunda. Precio y diseño genial. Lo único que el estuche de viaje que aparece como el accesorio para este cepillo, no es compatible. El cepillo no entra y el estuche no se cierra. Esta diseñado para los cepillos más modernos y estrechos. Yo he comprado el estuche y al final tuve que devolverlo. El equipo de Phillips se comportó muy bien y me intentó ayudar en resolver este problema.
Pontos positivos
Precio y utilidad
Pontos negativos
Falta de estuche de viaje compatible
Esta avaliação foi feita para DailyClean 2100 HX3212/03 Cepillo de dientes eléctrico
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jabigar
27/07/2021
España
Comprador verificado
Tuene unas funciones estupendas, y limpia perfecta
Me lo aconsejó mi dentista. Va perfectamente, indicando acústucamente cuando cambiar de sector
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DailyClean 2100 HX3212/11 Cepillo dental eléctrico sónico
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