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Philips SonicareDailyClean 2100 HX3212/61 Sonic electric toothbrush

HX3212/61

4.3
| (312) Críticas | 91% recomendam este produto
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Críticas

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4.3

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Críticas

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recomendam este produto

03/04/2019

Portugal

Portugal

Philips Sonicare a minha primeira escova electrica

Devido à minha sensibilidade dentária estava um pouco reticente em mudar para uma escova eléctrica no entanto com a Philips Sonicare a adaptação foi excelente. Todos os dias sinto que os meus dentes estão bem escovados e já não consigo pensar em usar uma escova comum. Estou super fã da minha Sonicare!

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Esta avaliação foi feita para DailyClean 2100 HX3212/03 Sonic electric toothbrush

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07/08/2021

España

España

Comprador verificado

Una perfecta higiene dental

Cepillo perfecto para la limpieza diaria profunda. Precio y diseño genial. Lo único que el estuche de viaje que aparece como el accesorio para este cepillo, no es compatible. El cepillo no entra y el estuche no se cierra. Esta diseñado para los cepillos más modernos y estrechos. Yo he comprado el estuche y al final tuve que devolverlo. El equipo de Phillips se comportó muy bien y me intentó ayudar en resolver este problema.

Pontos positivos

Precio y utilidad

Pontos negativos

Falta de estuche de viaje compatible

Esta avaliação foi feita para DailyClean 2100 HX3212/03 Cepillo de dientes eléctrico

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27/07/2021

España

España

Comprador verificado

Tuene unas funciones estupendas, y limpia perfecta

Me lo aconsejó mi dentista. Va perfectamente, indicando acústucamente cuando cambiar de sector

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DailyClean 2100 HX3212/11 Cepillo dental eléctrico sónico

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