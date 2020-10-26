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Philips Sonicare DailyClean 2100 HX3212/61 Sonic electric toothbrush
Descontinuado
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HX3212/61
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Quanto tempo deve durar a bateria da escova de dentes Sonicare?
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