Philips Sonicare 2100 Escova de dentes recarregável
Essential Care para dentes e gengivas saudáveis
Mude para uma escovagem elétrica sem esforço com a Philips Sonicare Essential Série 2000. Desfrute de até 3 vezes mais remoção da placa bacteriana em comparação com uma escova de dentes manual
Elimina suavemente até 3x mais placa bacteriana*
Esta escova de dentes elétrica é fornecida com a nossa cabeça de escova InterCare. As cerdas extralongas ajudam a remover mais placa bacteriana entre os dentes e em áreas difíceis de alcançar.
Ação do fluido Sonicare
As escovas de dentes Philips Sonicare limpam suavemente, mas de forma eficaz, e cuidam dos seus dentes e gengivas com até 62 000 movimentos das cerdas por minuto. A ação do fluido Sonicare ajuda as cerdas na limpeza, conduzindo o fluido em profundidade entre os dentes e ao longo da linha das gengivas.
Escolha a sua experiência de limpeza ideal
Desfrute de uma limpeza agradável com 2 definições de intensidade. Escolha entre média e baixa. Quer pretenda um pouco mais de vigor ou um foco específico para a sua limpeza, ambos são possíveis.
Mudança fácil para escova de dentes elétrica
O programa Sonicare Easy-start foi concebido para quem é novo na escovagem com uma escova de dentes elétrica. O programa permite-lhe optar por um aumento gradual e suave da potência de escovagem nas primeiras 14 limpezas.
Sessões de escovagem orientadas
Escove durante o tempo adequado com os temporizadores de limpeza da Sonicare. A cada 30 segundos, o BrushPacer solicitará que limpe uma nova área. Após 2 minutos, o SmartTimer indica que a sua sessão está concluída.
14 dias de vida útil da bateria
Desfrute de até 14 dias de escovagem regular após uma única carga completa, o que confere um novo nível de conveniência à sua rotina de escovagem.
Intensidades
Baixa
Para dentes e gengivas sensíveis
Média
Para limpeza diária
Alimentação elétrica
Voltagem
100-240 V
Especificações técnicas
Tempo de funcionamento (carga total a carga vazia)
14 dias
Pilha
Recarregável
Tipo de pilha
Iões de lítio
Consumo de energia
Em modo de espera sem ecrã <0,5 W (atingido automaticamente em 1 minuto)