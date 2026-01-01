Ajuda a proteger as suas gengivas com o nosso sensor de pressão

É fácil escovar com demasiada força, por isso, esta escova de dentes Philips Sonicare tem um sensor de pressão com feedback háptico para detetar pressão excessiva. Se estiver a escovar com demasiada força, esta escova indica-o através de vibrações suaves como forma de lembrete para aliviar a pressão e proteger as suas gengivas.