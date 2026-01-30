Termos de pesquisa

      Philips Sonicare Optimal White Pack de 4+1 cabeças de escovas

      HX6065/87

      Classificação geral / 5
      A cabeça de escova para um branqueamento brilhante

      Tenha um sorriso mais radiante com esta cabeça de escova de substituição branqueadora de dentes clinicamente testada da Philips Sonicare. Observe os resultados após apenas uma semana, enquanto experiencia uma limpeza diária excecional.

      Disponível em:

      Philips Sonicare Optimal White Pack de 4+1 cabeças de escovas

      A cabeça de escova para um branqueamento brilhante

      Dentes 100% mais brancos em 1 semana*

      • Dentes 100% mais brancos numa semana*
      • Remove 7 vezes mais placa bacteriana*
      • Média suave
      • Embalagem de 4 ou mais
      Remoção de manchas até 100% superior em apenas uma semana*

      É possível tornar os dentes mais brancos com a zona central para remoção de manchas desta cabeça de escova. As cerdas em forma de losango foram concebidas para aumentar a superfície de contacto e limpar as manchas de forma mais eficaz. Os resultados falam por si, com dentes até 100% mais brancos em apenas uma semana.*

      Remove a placa bacteriana até 7x mais do que uma escova de dentes manual

      A nossa cabeça de escova branqueadora utiliza cerdas densas para remover até 7x mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual, ao mesmo tempo que trata toda a boca com uma limpeza refrescante.

      Tecnologia Sonicare comprovada

      Experimente a limpeza escolhida por milhões de pessoas. As escovas de dentes Philips Sonicare limpam suavemente mas de forma eficaz e cuidam dos seus dentes e gengivas com até 62 000 movimentos das cerdas. A ação de fluido Sonicare ajuda as cerdas na limpeza, conduzindo o fluido em profundidade entre os dentes e ao longo da linha das gengivas.

      Higiene oral eficazmente comprovada

      Todas as cabeças de escova Philips Sonicare são meticulosamente concebidas e clinicamente testadas. Assim, pode ter a certeza de que cumprem os mais elevados padrões de qualidade, segurança e desempenho.

      Dê o seu melhor na escovagem com os lembretes BrushSync

      Sabia que as cabeças de escova se tornam menos eficazes após três meses? Os especialistas em saúde oral recomendam a substituição regular da cabeça de escova. É por este motivo que as escovas de dentes Philips Sonicare possuem a tecnologia BrushSync, que monitoriza a frequência e a intensidade da escovagem, e o relembra de substituir a cabeça de escova quando for necessário.

      Compatível com todas as escovas de dentes elétricas Philips Sonicare

      Esta cabeça de escova é compatível com todas as escovas de dentes elétricas Philips Sonicare.*** Basta encaixar ou desencaixar para uma fácil substituição e limpeza.

      Fabricado com plástico 70% de base biológica**

      Estamos a trabalhar para reduzir a nossa utilização de plástico à base de combustíveis fósseis nos nossos produtos. É por isso que 70% do plástico desta cabeça de escova é de base biológica.**

      Embalagem reciclável em papel

      Todas as nossas cabeças de escova são fornecidas em embalagens de papel, que podem ser recicladas no ecoponto adequado.

      Especificações técnicas

      • Design e acabamento

        Cor
        Branco
        Sensação de rigidez das cerdas
        Média suave
        Cerdas com aviso
        A cor azul das cerdas desvanece
        Tamanho
        standard
        Reconhecimento inteligente da cabeça da escova
        Sim

      • Compatibilidade

        Sistema da cabeça da escova
        De encaixe
        Não adequado para
        Philips One
        Escovas de dentes compatíveis
        Philips Sonicare

      • Itens incluídos

        Cabeças de escova
        1 W 2 Optimal White

      • Qualidade e desempenho

        Substituição
        A cada 3 meses
        Testado
        para a melhor utilização
        Fabricada na
        Alemanha
        Vantagens
        • Saúde das gengivas
        • Remoção da placa dentária
        • Remoção de manchas/branqueamento

      • no modo white em comparação com uma escova manual.
      • *atribuído ao plástico da cabeça de escova com base no equilíbrio de massas.
      • ** Não compatível com as escovas Philips One.

