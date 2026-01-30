Termos de pesquisa
HX6065/87
A cabeça de escova para um branqueamento brilhante
Tenha um sorriso mais radiante com esta cabeça de escova de substituição branqueadora de dentes clinicamente testada da Philips Sonicare. Observe os resultados após apenas uma semana, enquanto experiencia uma limpeza diária excecional.Ver todas as vantagens
É possível tornar os dentes mais brancos com a zona central para remoção de manchas desta cabeça de escova. As cerdas em forma de losango foram concebidas para aumentar a superfície de contacto e limpar as manchas de forma mais eficaz. Os resultados falam por si, com dentes até 100% mais brancos em apenas uma semana.*
A nossa cabeça de escova branqueadora utiliza cerdas densas para remover até 7x mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual, ao mesmo tempo que trata toda a boca com uma limpeza refrescante.
Experimente a limpeza escolhida por milhões de pessoas. As escovas de dentes Philips Sonicare limpam suavemente mas de forma eficaz e cuidam dos seus dentes e gengivas com até 62 000 movimentos das cerdas. A ação de fluido Sonicare ajuda as cerdas na limpeza, conduzindo o fluido em profundidade entre os dentes e ao longo da linha das gengivas.
Todas as cabeças de escova Philips Sonicare são meticulosamente concebidas e clinicamente testadas. Assim, pode ter a certeza de que cumprem os mais elevados padrões de qualidade, segurança e desempenho.
Sabia que as cabeças de escova se tornam menos eficazes após três meses? Os especialistas em saúde oral recomendam a substituição regular da cabeça de escova. É por este motivo que as escovas de dentes Philips Sonicare possuem a tecnologia BrushSync, que monitoriza a frequência e a intensidade da escovagem, e o relembra de substituir a cabeça de escova quando for necessário.
Esta cabeça de escova é compatível com todas as escovas de dentes elétricas Philips Sonicare.*** Basta encaixar ou desencaixar para uma fácil substituição e limpeza.
Estamos a trabalhar para reduzir a nossa utilização de plástico à base de combustíveis fósseis nos nossos produtos. É por isso que 70% do plástico desta cabeça de escova é de base biológica.**
Todas as nossas cabeças de escova são fornecidas em embalagens de papel, que podem ser recicladas no ecoponto adequado.
Design e acabamento
Compatibilidade
Itens incluídos
Qualidade e desempenho
