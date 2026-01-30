Remoção de manchas até 100% superior em apenas uma semana*

É possível tornar os dentes mais brancos com a zona central para remoção de manchas desta cabeça de escova. As cerdas em forma de losango foram concebidas para aumentar a superfície de contacto e limpar as manchas de forma mais eficaz. Os resultados falam por si, com dentes até 100% mais brancos em apenas uma semana.*