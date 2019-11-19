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Descontinuado

Philips Sonicare For KidsEscova de dentes elétrica sónica

HX6341/02

4.7
| (7) Críticas | 100% recomendam este produto
Encoraje uma escovagem saudável e autónoma
Escova de dentes elétrica Philips Sonicare apoia sorrisos em crescimento
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

A marca de escovas de dentes sónicas mais recomendada por dentistas de todo o mundo1

Escova de dentes elétrica para crianças

Encoraje uma escovagem saudável e autónoma

  • 2 modos

  • 1 cabeça de escova

A ação de limpeza dinâmica da Sonicare melhora a passagem do fluido entre os dentes

A ação de limpeza dinâmica da Sonicare melhora a passagem do fluido entre os dentes

A ação dinâmica exclusiva da escova de dentes elétrica Philips Sonicare alcança profundamente entre os dentes e ao longo da linha das gengivas, de forma delicada e eficaz.

A cabeça de escova em borracha foi concebida para proteger os dentes jovens

A cabeça de escova em borracha foi concebida para proteger os dentes jovens

A cabeça de escova em borracha foi concebida para proteger os dentes jovens

O KidTimer ajuda a aumentar o tempo de escovagem

O KidTimer ajuda a aumentar o tempo de escovagem

Aumenta lentamente o tempo de escovagem durante 90 dias, até alcançar o período de 2 minutos recomendado pelos dentistas

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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4.7

de 5

7

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

19/11/2019

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Einfach Klasse

Einfache Benutzung für Kinder ideal. Stabil liegt gut in der Hand.

Pontos positivos

Qualität

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para For Kids HX6341/07 Elektrische Schallzahnbürste

Sim, recomendo este produto

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11/04/2017

Sverige

Sverige

Barnen älskar den!

Nu har vi använt eltandborsten och appen i snart 1 vecka. 6-åringen älskar att borsta med eltandborsten och appen tillsammans med det lilla djuret! Även om vi borstar hans tänder lite extra efteråt. 4-åringen är däremot skeptisk till eltandborsten men appen fungerar alldeles utmärkt att använda med manuell borstning också! Så vi kör både och! Tummen upp för det! Barnen älskar de små paketen som dyker upp efter varje borstning! Roligt att man som föräldrar också kan lägga till egna överraskningar vid ett visst antal uppnådda tandborstningar!

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Esta avaliação foi feita para For Kids HX6341/07 Sonic electric toothbrush

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Esta avaliação foi feita para For Kids HX6341/07 Sonic electric toothbrush

29/07/2015

Nederland

Nederland

superhandige tandenborstel!

hele handige tandenborstel met leuke plaatjes. leuk voor kinderen!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para For Kids HX6341/07 Sonic electric toothbrush

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Avisos legais

  1. In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush. 

  1. Remove até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual

  2. com base em dois períodos de escovagens de dois minutos por dia, no modo padrão