Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
NOVA Next-Generation DiamondClean
O cuidado completo é agora 100% visível
Descontinuado
2 modos
1 cabeça de escova
A ação dinâmica exclusiva da escova de dentes elétrica Philips Sonicare alcança profundamente entre os dentes e ao longo da linha das gengivas, de forma delicada e eficaz.
A cabeça de escova em borracha foi concebida para proteger os dentes jovens
Aumenta lentamente o tempo de escovagem durante 90 dias, até alcançar o período de 2 minutos recomendado pelos dentistas
4.7
de 5
7
Críticas
100%
recomendam este produto
Feuerstein321
19/11/2019
Deutschland
Comprador verificado
Einfach Klasse
Einfache Benutzung für Kinder ideal. Stabil liegt gut in der Hand.
Pontos positivos
Qualität
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para For Kids HX6341/07 Elektrische Schallzahnbürste
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para For Kids HX6341/07 Elektrische Schallzahnbürste
Lolisosa
11/04/2017
Sverige
Barnen älskar den!
Nu har vi använt eltandborsten och appen i snart 1 vecka. 6-åringen älskar att borsta med eltandborsten och appen tillsammans med det lilla djuret! Även om vi borstar hans tänder lite extra efteråt. 4-åringen är däremot skeptisk till eltandborsten men appen fungerar alldeles utmärkt att använda med manuell borstning också! Så vi kör både och! Tummen upp för det! Barnen älskar de små paketen som dyker upp efter varje borstning! Roligt att man som föräldrar också kan lägga till egna överraskningar vid ett visst antal uppnådda tandborstningar!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para For Kids HX6341/07 Sonic electric toothbrush
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para For Kids HX6341/07 Sonic electric toothbrush
Merlijn10
29/07/2015
Nederland
superhandige tandenborstel!
hele handige tandenborstel met leuke plaatjes. leuk voor kinderen!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para For Kids HX6341/07 Sonic electric toothbrush
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para For Kids HX6341/07 Sonic electric toothbrush
In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush.
Remove até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual
com base em dois períodos de escovagens de dois minutos por dia, no modo padrão