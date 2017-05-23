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Descontinuado

Philips SonicareEasyClean HX6511/02 Sonic electric toothbrush

HX6511/02

4.3
| (1094) Críticas | 88% recomendam este produto
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Críticas

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4.3

de 5

1094

Críticas

88%

recomendam este produto

23/05/2017

España

España

Excelente!

No podría estar más conforme con el cepillo. Para dientes sensibles es excelente! Limpia super bien y tiene sensor que permite dedicar el mismo tiempo a cada parte de la boca. Cada 30 segundos hace una vibración para cambiar la zona. La batería dura muchísimo (15 días o más) y por tanto no es necesario ponerlo a cargar cada noche. Además avisa cuando se está por quedar sin batería y se puede usar varias veces más después del aviso.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para EasyClean HX6512/45 Sonic electric toothbrush

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para EasyClean HX6512/45 Sonic electric toothbrush

09/10/2014

España

España

Comprador verificado

MUY SATISFACTORIO

EN MIS ÚLTIMAS VISITAS AL DENTISTA SE HA QUEDADO SORPRENDIDO POR LA POCA CANTIDAD DE SARRO QUE HA ENCONTRADO EN MI BOCA. LO QUE NO ME SATISFACE EN ABSOLUTO ES QUE NO SE PUEDA CAMBIAR LA BATERIS CUANDO FALLA

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para EasyClean HX6511/50 Cepillo dental eléctrico sónico

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para EasyClean HX6511/50 Cepillo dental eléctrico sónico

12/12/2013

España

España

me encanta

yo hace un año que lo uso y estoy encantda. antes decomprarlo usaba uno manual y la verdad que no me limpiaba de el todo bien y me sangraban mucho las emcias ya que tenia que apretar demasiado... desde que uao este ni sangro las.encias ni me gastao un dinera en pasta de dientes por que con muy poco que me de mis dientes quedan perfectos

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para EasyClean HX6511/50 Cepillo dental eléctrico sónico

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para EasyClean HX6511/50 Cepillo dental eléctrico sónico

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