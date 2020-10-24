ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Philips Sonicare EasyClean HX6511/02 Sonic electric toothbrush

Descontinuado

Assistência

Philips SonicareEasyClean HX6511/02 Sonic electric toothbrush

HX6511/02

Philips Sonicare EasyClean HX6511/02 Sonic electric toothbrush

Descontinuado

Ir para loja

Registe o seu produto

Obtém a tua a garantia alargada

Registe-se num período de 90 dias após a compra e obtenha garantia alargada (podem aplicar-se condições).

Registar agora

Manuais e documentação

Passaporte ecológico - English (US)

  • PDF ficheiro, 208.3 kB
  • 24 October 2020

Manual do utilizador

  • PDF ficheiro, 560.2 kB
  • 28 October 2020

Perguntas mais frequentes

Resolução de problemas