Tecnologia Next Generation Sonicare

Esta escova de dentes elétrica utiliza a nossa tecnologia Sonicare de próxima geração para lhe proporcionar uma limpeza verdadeiramente uniforme em toda a boca. O motor ajusta automaticamente a potência para que não exista nenhuma diminuição do desempenho quando atinge as áreas mais difíceis de limpar. Desfrute de uma limpeza suave, mas eficaz, para os seus dentes e gengivas com até 62 000 movimentos das cerdas. A Sonicare Fluid Action suporta a limpeza das cerdas ao fazer com que o fluido penetre em profundidade entre os dentes e ao longo da linha das gengivas.