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Philips SonicareHX8341/01 AirFloss Pro/Ultra - Trial

HX8341/01

3.7
| (934) Críticas
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Críticas

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3.7

de 5

934

Críticas

20/04/2023

España

España

Un producto excelente

Incluido en un tratamiento periodontal me ha ayudado durante años. Tengo q reponerlo con otro modelo.

Pontos positivos

Ligero, portatil, flujo agua y aire justo

Pontos negativos

Nada, es una maravilla.

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Esta avaliação foi feita para HX8331/01 AirFloss Ultra: limpiador interdental

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19/10/2021

España

España

Comprador verificado

Mucho mejor que el hilo dental

Usaba poco el hilo dental porque es entretenido y engorroso, con el limpiador interdental es mucho mas eficaz y fácil, estoy encantada

Pontos positivos

Es muy práctico y eficiente, notas que la boca te queda mucho mas limpia. La batería dura mucho. Comprando mas cabezales también lo usa mi marido.

Pontos negativos

Nada

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11/06/2020

España

España

Comprador verificado

Buen resultado

Me ha dado la sensación como cuando vas al dentista y te hace una limpieza

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Esta avaliação foi feita para HX8381/01 AirFloss Ultra: dispensador

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