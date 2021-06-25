Outros itens na caixa
- Pega Sonicare Série 9000
- Cabeça de escova Premium Plaque Defence (C3)
- Disco
- Estojo de viagem
HX9911/84
Elimina suavemente até 10 vezes mais placa bacteriana*
A limpeza profunda requer uma abordagem especial e esta cabeça de escova C3 utiliza um conjunto de cerdas densas e rígidas no centro, em forma pentagonal, para branquear e polir os dentes, proporcionando uma remoção de manchas até 100% superior em três dias. Também remove até 10 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual.
As escovas de dentes Philips Sonicare limpam suavemente, mas de forma eficaz, e cuidam dos seus dentes e gengivas com até 62 000 movimentos das cerdas por minuto. A ação do fluido Sonicare ajuda as cerdas na limpeza, conduzindo o fluido em profundidade entre os dentes e ao longo da linha das gengivas.
É fácil escovar com demasiada força, por isso, esta escova de dentes Philips Sonicare tem um sensor ótico inteligente para detetar pressão excessiva. Se estiver a escovar com demasiada força, esta escova indica-o através de vibrações suaves como forma de lembrete para aliviar a pressão e proteger as suas gengivas.
Melhore a sua rotina de higiene oral com 12 definições de escovagem. Quer esteja à procura de uma limpeza profunda ou de um foco específico, pode obtê-lo com esta escova de dentes elétrica. Escolha entre cinco modos – Clean, White+, Gum Health e Deep Clean+ – e selecione um de três níveis de intensidade para uma limpeza personalizada.
Atinja os seus objetivos de saúde oral com a escova de dentes e a aplicação Sonicare. Os dois emparelham-se perfeitamente para fornecer orientações de escovagem, feedback em tempo real e informações para melhorar a sua rotina de escovagem. Com orientação avançada e acompanhamento do progresso, irá tirar o máximo partido de cada sessão de escovagem. Juntos, são imparáveis.
Desde o seu design fino à elegante base de carregamento, esta escova de dentes elétrica reflete o trabalho cuidadoso dos nossos designers e engenheiros dedicados. Além disso, o estojo de viagem para carregamento mantém a sua escova de dentes carregada e protegida onde quer que vá.
Sabia que as cabeças da escova se tornam menos eficazes após três meses? Os especialistas em saúde oral recomendam a substituição regular da cabeça da escova. É por este motivo que as escovas de dentes Philips Sonicare possuem alertas para a substituição da cabeça da escova. Monitoriza a frequência e a intensidade da sua escovagem e alerta-o quando é necessário substituir a cabeça da escova.
Desfrute de até 14 dias de escovagem regular após uma única carga, o que confere um novo nível de conveniência à sua rotina de escovagem.
