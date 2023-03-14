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  • Melhore a sua escovagem com a Philips One
  • Melhore a sua escovagem com a Philips One
  • Melhore a sua escovagem com a Philips One
  • Melhore a sua escovagem com a Philips One
  • Melhore a sua escovagem com a Philips One
  • Melhore a sua escovagem com a Philips One
  • Melhore a sua escovagem com a Philips One
  • Melhore a sua escovagem com a Philips One
  • Melhore a sua escovagem com a Philips One
  • Melhore a sua escovagem com a Philips One
  • Melhore a sua escovagem com a Philips One
  • Melhore a sua escovagem com a Philips One
  • Melhore a sua escovagem com a Philips One
  • Melhore a sua escovagem com a Philips One
  • Melhore a sua escovagem com a Philips One
  • Melhore a sua escovagem com a Philips One
  • Melhore a sua escovagem com a Philips One
  • Melhore a sua escovagem com a Philips One
  • Melhore a sua escovagem com a Philips One
  • Melhore a sua escovagem com a Philips One

Descontinuado

Philips One by SonicareEscova de dentes a pilha

HY1100/01

HY110001

4.5
| (183) Críticas | 96% recomendam este produto

Disponível em

Azul crepúsculo
Azul crepúsculo
Manga
Manga
Miami
Miami
Melhore a sua escovagem com a Philips One
A nova escova elétrica One limpa melhor os dentes para um sorriso mais brilhante e mais branco. Onde quer que vá, a escova One vai consigo. O seu design elegante e leve e a caixa portátil tornam-na na escova perfeita. Qual é a cor da sua One?
Ver todos os benefícios
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

A marca de escovas de dentes sónicas mais recomendada por dentistas de todo o mundo1

Melhore a sua escovagem com a Philips One

  • A escova One que limpa melhor

  • A escova One para levar em viagem

  • A escova One sem complicações

  • A escova One com múltiplas cores

Boas vibrações

Boas vibrações

Pense na escova One como uma escova de dentes manual que funciona melhor e de forma mais rápida: 13 000 microvibrações por minuto e cerdas com contornos limpam suavemente os dentes para um sorriso mais branco e brilhante.

Estojo de viagem para levar consigo onde quer que esteja

Estojo de viagem para levar consigo onde quer que esteja

A escova One foi concebida para levar em viagens para que possa ter os dentes limpos em qualquer lugar. É elegante e leve e adapta-se perfeitamente a um estojo de viagem compacto.

Rotina simplificada com orientação de escovagem

Rotina simplificada com orientação de escovagem

Por vezes, todos nós precisamos de um pouco de orientação. A escova One emite um sinal sonoro a cada 30 segundos, incentivando-o a passar para a parte seguinte da boca. Um sinal sonoro mais longo aos 2 minutos informa-o quando a escovagem está concluída.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.5

de 5

183

Críticas

96%

recomendam este produto

14/03/2023

España

España

Nunca había visto un cepillo como este!

Me gusta mucho porque deja los dientes limpios y suaves. Lo que más me ha gustado es el temporizador que te avisa para cambiar de zona y asegurarte de que queda toda la boca limpia.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Philips One by Sonicare HY1100/01 Cepillo a pilas

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Philips One by Sonicare HY1100/01 Cepillo a pilas

14/03/2023

España

España

No me esperaba que fuera tan bueno

La verdad que ha sido brutal la experiencia, el cambio al cepillo manual o eléctrico convencional es bastante buena. Al principio es algo raro pero al final da mejores resultados que los demás cepillos

Pontos positivos

Hacia tiempo que no sentia la limpieza completa

Pontos negativos

La sensación hasta que te acostumbras de la vibración

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Philips One by Sonicare HY1100/02 Cepillo a pilas

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Philips One by Sonicare HY1100/02 Cepillo a pilas

12/03/2023

España

España

Este producto es muy ergonomico, suave y eficiente

He probado el nuevo cepillo Philips One y ha este producto le doy 5 estrellas, empezando por sus funciones tiene unas vibraciones que permiten un muy buen cepillado, también he notado que no lastima mis encías, es muy bueno, sus cerdas son muy suaves. A nivel de diseño como ya comente es muy ergonómico, tiene un diseño que permite un fácil manejo del producto, viene en 3 presentaciones, yo he elegido el color Miami que es como un color rosa. Su estuche es ideal para viajar, es muy resistente y de fácil limpieza. Sin pensarlo recomendaría a todas las personas este producto, en especial a personas como a mi que el cepillo manual no logra limpiar la totalidad de mis dientes.

Pontos positivos

sus vibraciones y cerdas son muy suaves

Pontos negativos

ampliaria la gama de colores

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Philips One by Sonicare HY1100/01 Cepillo a pilas

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Philips One by Sonicare HY1100/01 Cepillo a pilas

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  1. In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush. 