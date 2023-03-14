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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
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NOVA Next-Generation DiamondClean
O cuidado completo é agora 100% visível
Descontinuado
HY1100/01
HY110001
Disponível em
A escova One que limpa melhor
A escova One para levar em viagem
A escova One sem complicações
A escova One com múltiplas cores
Pense na escova One como uma escova de dentes manual que funciona melhor e de forma mais rápida: 13 000 microvibrações por minuto e cerdas com contornos limpam suavemente os dentes para um sorriso mais branco e brilhante.
A escova One foi concebida para levar em viagens para que possa ter os dentes limpos em qualquer lugar. É elegante e leve e adapta-se perfeitamente a um estojo de viagem compacto.
Por vezes, todos nós precisamos de um pouco de orientação. A escova One emite um sinal sonoro a cada 30 segundos, incentivando-o a passar para a parte seguinte da boca. Um sinal sonoro mais longo aos 2 minutos informa-o quando a escovagem está concluída.
4.5
de 5
183
Críticas
96%
recomendam este produto
Meery15
14/03/2023
España
Parte da promoção
Nunca había visto un cepillo como este!
Me gusta mucho porque deja los dientes limpios y suaves. Lo que más me ha gustado es el temporizador que te avisa para cambiar de zona y asegurarte de que queda toda la boca limpia.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Philips One by Sonicare HY1100/01 Cepillo a pilas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Philips One by Sonicare HY1100/01 Cepillo a pilas
Locuelo96
14/03/2023
España
Parte da promoção
No me esperaba que fuera tan bueno
La verdad que ha sido brutal la experiencia, el cambio al cepillo manual o eléctrico convencional es bastante buena. Al principio es algo raro pero al final da mejores resultados que los demás cepillos
Pontos positivos
Hacia tiempo que no sentia la limpieza completa
Pontos negativos
La sensación hasta que te acostumbras de la vibración
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Philips One by Sonicare HY1100/02 Cepillo a pilas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Philips One by Sonicare HY1100/02 Cepillo a pilas
SEVILLAGA
12/03/2023
España
Parte da promoção
Este producto es muy ergonomico, suave y eficiente
He probado el nuevo cepillo Philips One y ha este producto le doy 5 estrellas, empezando por sus funciones tiene unas vibraciones que permiten un muy buen cepillado, también he notado que no lastima mis encías, es muy bueno, sus cerdas son muy suaves. A nivel de diseño como ya comente es muy ergonómico, tiene un diseño que permite un fácil manejo del producto, viene en 3 presentaciones, yo he elegido el color Miami que es como un color rosa. Su estuche es ideal para viajar, es muy resistente y de fácil limpieza. Sin pensarlo recomendaría a todas las personas este producto, en especial a personas como a mi que el cepillo manual no logra limpiar la totalidad de mis dientes.
Pontos positivos
sus vibraciones y cerdas son muy suaves
Pontos negativos
ampliaria la gama de colores
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Philips One by Sonicare HY1100/01 Cepillo a pilas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Philips One by Sonicare HY1100/01 Cepillo a pilas
In terms of plaque removal with A3 brush head vs. manual toothbrush.