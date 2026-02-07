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Descontinuado

Multigroom series 700012-em-1, rosto, cabelo e corpo

MG7735/15

4.4
| (1779) Críticas | 90% recomendam este produto
O melhor estilo e precisão
Aperfeiçoe o seu estilo pessoal com o nosso aparador mais preciso e versátil. 12 acessórios de alta qualidade permitem-lhe definir o seu estilo único, da cabeça aos pés. Desfrute de máxima precisão com lâminas DualCut e controlo acrescido com uma pega em borracha antiderrapante.
Ver todos os benefícios

Potente aparador 12-em-1 para a máxima versatilidade

O melhor estilo e precisão

  • 12 acessórios

  • Tecnologia DualCut

  • Até 120 min de tempo de funcionamento

  • Pode ser utilizado no chuveiro

Precisão máxima com 2x mais lâminas

Precisão máxima com 2x mais lâminas

O aparador tudo-em-um dispõe da tecnologia DualCut avançada para a máxima precisão. Inclui lâminas duplas e foi concebido para se manter tão afiado como no primeiro dia.

12 peças para aparar rosto e cabeça

12 peças para aparar rosto e cabeça

O aparador tudo-em-um Philips Multigroom inclui 12 acessórios para uma solução de aparador para corpo.

Lâminas de afiação automática para um resultado suave

Lâminas de afiação automática para um resultado suave

Crie linhas definidas e direitas e apare uniformemente os pelos mais grossos graças às lâminas precisas em aço do aparador de corpo e barba. Estas lâminas não corrosivas não enferrujam e dispõem de afiação automática para durar mais tempo.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Encontrar um acessório ou peça de substituição

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.4

de 5

1779

Críticas

90%

recomendam este produto

07/02/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Polivalência eficiente

Prático, eficiente e polivalente. Fácil de usar e limpar, multíplas funcionalidades.

Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG7920/15 Series 7000

Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG7920/15 Series 7000

24/10/2025

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Muita variedade e qualidade

Produto excelente. Tem paa todos os tamanhos e muito pratica de usar.

Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

10/10/2025

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Bom produto

É precisa e tem boa autonomia. Fácil de manusear e limpar.

Pontos positivos

Precisa e boa autonomia

Pontos negativos

Deveria ter estojo específico para os acesórios

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000

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