Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
16 acessórios
Lâminas em metal de afiação automática
Até 120 min de tempo de funcionamento
Pode ser utilizado no chuveiro
As lâminas em aço de afiação automática deste aparador para rosto e corpo são reforçadas com ferro e temperadas para máxima resistência. Isto resulta em lâminas que permanecem tão afiadas como no dia 1. Sem ferrugem. Não necessita de lubrificação da lâmina.
O aparador tudo-em-um Philips Multigroom 7000 inclui 16 acessórios para uma solução de aparador para corpo.
Crie linhas definidas e direitas e apare uniformemente os pelos mais grossos graças às lâminas precisas em aço do aparador de corpo e barba. Estas lâminas não corrosivas não enferrujam e dispõem de afiação automática para durar mais tempo.
4.4
de 5
1779
Críticas
90%
recomendam este produto
JPR Pinto
07/02/2026
Portugal
Comprador verificado
Polivalência eficiente
Prático, eficiente e polivalente. Fácil de usar e limpar, multíplas funcionalidades.
Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG7920/15 Series 7000
Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG7920/15 Series 7000
Neua
24/10/2025
Portugal
Comprador verificado
Muita variedade e qualidade
Produto excelente. Tem paa todos os tamanhos e muito pratica de usar.
Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000
Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000
Barbudo2
10/10/2025
Portugal
Comprador verificado
Bom produto
É precisa e tem boa autonomia. Fácil de manusear e limpar.
Pontos positivos
Precisa e boa autonomia
Pontos negativos
Deveria ter estojo específico para os acesórios
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000