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  • Um aparelho, o melhor estilo para rosto, cabelo e corpo
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Descontinuado

Multigroom series 700016-em-1, rosto, cabelo e corpo

MG7736/15

4.4
| (1779) Críticas | 90% recomendam este produto
Um aparelho, o melhor estilo para rosto, cabelo e corpo
Aperfeiçoe o seu estilo com o nosso aparador mais preciso e versátil. 13 acessórios de alta qualidade permitem-lhe definir o seu estilo único, da cabeça aos pés. Desfrute de máxima precisão com lâminas de afiação automática e controlo total com uma pega em borracha antiderrapante.
Ver todos os benefícios

Potente aparador 16-em-1 para a máxima versatilidade

Um aparelho, o melhor estilo para rosto, cabelo e corpo

  • 16 acessórios

  • Lâminas em metal de afiação automática

  • Até 120 min de tempo de funcionamento

  • Pode ser utilizado no chuveiro

Lâminas em aço temperado que não se partem, não perdem a afiação e não enferrujam

Lâminas em aço temperado que não se partem, não perdem a afiação e não enferrujam

As lâminas em aço de afiação automática deste aparador para rosto e corpo são reforçadas com ferro e temperadas para máxima resistência. Isto resulta em lâminas que permanecem tão afiadas como no dia 1. Sem ferrugem. Não necessita de lubrificação da lâmina.

16 peças para aparar rosto e cabeça

16 peças para aparar rosto e cabeça

O aparador tudo-em-um Philips Multigroom 7000 inclui 16 acessórios para uma solução de aparador para corpo.

Lâminas de afiação automática para um resultado suave

Lâminas de afiação automática para um resultado suave

Crie linhas definidas e direitas e apare uniformemente os pelos mais grossos graças às lâminas precisas em aço do aparador de corpo e barba. Estas lâminas não corrosivas não enferrujam e dispõem de afiação automática para durar mais tempo.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.4

de 5

1779

Críticas

90%

recomendam este produto

07/02/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Polivalência eficiente

Prático, eficiente e polivalente. Fácil de usar e limpar, multíplas funcionalidades.

Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG7920/15 Series 7000

Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG7920/15 Series 7000

24/10/2025

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Muita variedade e qualidade

Produto excelente. Tem paa todos os tamanhos e muito pratica de usar.

Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

10/10/2025

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Bom produto

É precisa e tem boa autonomia. Fácil de manusear e limpar.

Pontos positivos

Precisa e boa autonomia

Pontos negativos

Deveria ter estojo específico para os acesórios

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para All-in-One Trimmer MG5920/15 Series 5000

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