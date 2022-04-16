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PowerTouch máquina de barbear a seco eléctrica
Descontinuado
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PT715/16
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Manual do utilizador
SH50Cabeças de corte de substituição
Estrutura de fixação para cabeças de corte
ShaversEscova de limpeza
A minha máquina de barbear Philips não carrega