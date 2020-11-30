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Shaver series 3000 PT723/16 Dry electric shaver

PT723/16

4.1
| (1249) Críticas | 85% recomendam este produto
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Críticas

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4.1

de 5

1249

Críticas

85%

recomendam este produto

30/11/2020

Portugal

Portugal

Excelente relação qualidade/preço

Esta é a 2ª maquina de barbear Philips que possuo. A 1ª durou 17 anos ( levou um 2º conjunto de laminas durante a vida util). Espero que a segunda dure o mesmo.

Pontos positivos

Cumpre. Tem um excelente preço para o desempenho.

Pontos negativos

Apenas poderiam fornecer um utensilio para facilitar a limpeza (pincel).

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Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ6946/16 Dry electric shaver

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14/07/2020

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Avaliação máquina barbear série 3000

Excelente produto. A eficiência e a fiabilidade são a imagem de marca desta máquina.

Pontos positivos

Fiabilidade e eficiência.

Pontos negativos

Custo de cabeças de substituição.

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Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 PT737/16 Dry electric shaver

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09/08/2019

Portugal

Portugal

Boa

Desde jovem que utilizo máquina de barbear e sempre Philips.Ainda tenho a máquina Philips que era do meu pai há mais de 100 anos.

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Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 S3510/06 Dry electric shaver

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