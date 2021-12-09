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Descontinuado

Shaver series 5000 PowerTouchMáquina de barbear eléctrica a seco

PT920/21

4.1
| (433) Críticas | 87% recomendam este produto
TripleTrack
Esta máquina de barbear PowerTouch pro da Philips confere um maior domínio à sua manhã. Agora com mais minutos, possibilidade de lavagem total e desempenho de barbear Triple Track comprovado, a PowerTouch assegura que está sempre pronto para terminar rapidamente a sua rotina matinal.
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Corte 50% mais pêlos em cada passagem

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  • Lâminas TripleTrack

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60+ minutos de autonomia sem fios, 1 hora de carregamento

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60+ minutos de autonomia sem fios para 21 sessões de barbear. Carrega totalmente em 1 hora, por isso está sempre pronta a usar

Sistema Super Lift & Cut para um barbear rente e confortável

Sistema Super Lift & Cut para um barbear rente e confortável

O sistema de lâmina dupla incorporado nas nossas máquinas de barbear eléctricas levanta os pêlos para cortar o pêlo, de forma confortável, abaixo do nível da pele, proporcionando um barbear mais rente

Acção do DynamicContour ajusta-se às curvas do rosto e pescoço

Acção do DynamicContour ajusta-se às curvas do rosto e pescoço

A máquina de barbear ajusta-se automaticamente a cada curva do seu rosto e pescoço para um barbear mais suave

Especificações técnicas

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Críticas

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4.1

de 5

433

Críticas

87%

recomendam este produto

09/12/2021

Portugal

Portugal

Multigroom

Excellent performance and reliability plus easy to use

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 PowerTouch PT920/19 Dry electric shaver

Sim, recomendo este produto

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23/03/2016

España

España

Buen Producto

Estoy encantado , un poco caro pero lo que no lo cuesta, no lo VALE. Cordial Saludo.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Afeitadora eléctrica en seco

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04/06/2013

España

España

este producto es de unas caracteristicas excelentes

de toda mi vida he usado una maquinilla PHILIPS para mi uso pero como pasa el tiempo cada vez son mejoresy de un total resultado.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Afeitadora eléctrica en seco

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Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 