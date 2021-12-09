Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Back to Routine
20% OFF com o voucher* B2R20
Descontinuado
Lâminas TripleTrack
Cabeças oscilantes
60+ minutos de autonomia sem fios para 21 sessões de barbear. Carrega totalmente em 1 hora, por isso está sempre pronta a usar
O sistema de lâmina dupla incorporado nas nossas máquinas de barbear eléctricas levanta os pêlos para cortar o pêlo, de forma confortável, abaixo do nível da pele, proporcionando um barbear mais rente
A máquina de barbear ajusta-se automaticamente a cada curva do seu rosto e pescoço para um barbear mais suave
4.1
de 5
433
Críticas
87%
recomendam este produto
Transurfing
09/12/2021
Portugal
Multigroom
Excellent performance and reliability plus easy to use
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 PowerTouch PT920/19 Dry electric shaver
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 PowerTouch PT920/19 Dry electric shaver
BeRoLuJo
23/03/2016
España
Buen Producto
Estoy encantado , un poco caro pero lo que no lo cuesta, no lo VALE. Cordial Saludo.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Afeitadora eléctrica en seco
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Afeitadora eléctrica en seco
farolero
04/06/2013
España
este producto es de unas caracteristicas excelentes
de toda mi vida he usado una maquinilla PHILIPS para mi uso pero como pasa el tiempo cada vez son mejoresy de un total resultado.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Afeitadora eléctrica en seco
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Afeitadora eléctrica en seco
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.