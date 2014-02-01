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Descontinuado

Multigroom series 3000Conjunto de barbear

QG3020/10

4.9

| (7) Críticas | 100% recomendam este produto

Conjunto de barbear 4 em 1

Este conjunto de corte profissional da Philips com aparador para cabelo, barba e pêlos do nariz e orelhas é a melhor ferramenta de corte para criar o estilo apropriado para qualquer ocasião.

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Pente de seguimento de contornos para rapidez e conforto

Pente de seguimento de contornos para rapidez e conforto

O pente de seguimento de contorno ajusta-se a todas as curvas para proporcionar resultados rápidos e confortáveis.

Lâmina auto-afiável SteelWave para resultados precisos

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As revolucionárias lâminas em forma de onda e auto-afiáveis orientam e cortam o pêlo, para um resultado preciso e uniforme.

9 regulações de comprimento integradas de 1 a 18 mm

Seleccione e bloqueie o comprimento que deseja dentro de uma gama versátil de possíveis comprimentos.

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4.9

de 5

7

Críticas

100%

recomendam este produto

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1

01/02/2014

United Kingdom

United Kingdom

Best beard trimmer ever

I used the Grooming kit GG3020 for the last 6 years and really loved it. Not only trimmed my beard but also the head and sometimes the body. Charging time was quite good and used for a long time before recharded it. Now after all this years well it's not working so good so I 'm might replace it with the same if I find it in store.

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09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Great Product

Excellent performance, easy to use and change heads, copes well with most grooming requirements.

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09/10/2011

United Kingdom

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Great Product

Excellent performance, easy to use and change heads, copes well with most grooming requirements.

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