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Descontinuado
Conjunto de barbear 4 em 1
Este conjunto de corte profissional da Philips com aparador para cabelo, barba e pêlos do nariz e orelhas é a melhor ferramenta de corte para criar o estilo apropriado para qualquer ocasião.
4 em 1
O pente de seguimento de contorno ajusta-se a todas as curvas para proporcionar resultados rápidos e confortáveis.
As revolucionárias lâminas em forma de onda e auto-afiáveis orientam e cortam o pêlo, para um resultado preciso e uniforme.
Seleccione e bloqueie o comprimento que deseja dentro de uma gama versátil de possíveis comprimentos.
4.9
de 5
7
Críticas
100%
recomendam este produto
Pete75
01/02/2014
United Kingdom
Best beard trimmer ever
I used the Grooming kit GG3020 for the last 6 years and really loved it. Not only trimmed my beard but also the head and sometimes the body. Charging time was quite good and used for a long time before recharded it. Now after all this years well it's not working so good so I 'm might replace it with the same if I find it in store.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit
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Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit
Kittkatt
09/10/2011
United Kingdom
Great Product
Excellent performance, easy to use and change heads, copes well with most grooming requirements.
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Esta avaliação foi feita para Multigroom series 3000 QG3020/10 Grooming kit
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Jon66
09/10/2011
United Kingdom
Great Product
Excellent performance, easy to use and change heads, copes well with most grooming requirements.
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