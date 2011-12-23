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Descontinuado
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Sistema de lâmina dupla da sua máquina de barbear Philips: a primeira lâmina levanta e a segunda lâmina corta para obter um barbear confortável e rente.
A máquina de barbear Philips tem cabeças ultra finas com ranhuras para cortar pêlos compridos e orifícios para cortar os pêlos mais curtos.
Os três anéis de corte Triple Track proporcionam uma superfície de corte 50 % superior em relação às cabeças de corte padrão com apenas um anel de corte.
3.8
de 5
52
Críticas
80%
recomendam este produto
Teresita
23/12/2011
España
Todo perfecto
Todo estuvo perfecto. Encontré el recambio que quería. Hablé con un agente que fue muy amable y profesional. El envió llegó rapidísimo.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para RQ10/50 cabezales de afeitado
Sim, recomendo este produto
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18/01/2011
España
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para RQ10/40 Unidad de afeitado
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Berny2001
18/11/2018
France
Le meilleur
Malheureusement, Philips ne fabrique plus ce modèle !! C'est bien dommage car c'est cette tête qui me convenais le mieux. Peut être trop performante ..
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Esta avaliação foi feita para RQ10 Shaving unit
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