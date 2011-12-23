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  • Mantenha um barbear rente
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Descontinuado

Acessório de corte

RQ10/40

3.8
| (52) Críticas | 80% recomendam este produto
Mantenha um barbear rente
Todos os anos, as suas lâminas percorrem a altura do Monte Evereste... 10 vezes! Depois de todo este esforço, até os melhores materiais podem perder qualidades. Conserve o melhor desempenho da sua máquina de barbear - Substitua as cabeças a cada 2 anos.
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Mantenha um barbear rente

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Tecnologia de barbear Super Lift & Cut com sistema de lâmina dupla

Tecnologia de barbear Super Lift & Cut com sistema de lâmina dupla

Sistema de lâmina dupla da sua máquina de barbear Philips: a primeira lâmina levanta e a segunda lâmina corta para obter um barbear confortável e rente.

Precision Cutting System

Precision Cutting System

A máquina de barbear Philips tem cabeças ultra finas com ranhuras para cortar pêlos compridos e orifícios para cortar os pêlos mais curtos.

Cabeças de corte Triple-Track com mais 50% de superfície de corte

Cabeças de corte Triple-Track com mais 50% de superfície de corte

Os três anéis de corte Triple Track proporcionam uma superfície de corte 50 % superior em relação às cabeças de corte padrão com apenas um anel de corte.

Especificações técnicas

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Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.8

de 5

52

Críticas

80%

recomendam este produto

23/12/2011

España

España

Todo perfecto

Todo estuvo perfecto. Encontré el recambio que quería. Hablé con un agente que fue muy amable y profesional. El envió llegó rapidísimo.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para RQ10/50 cabezales de afeitado

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para RQ10/50 cabezales de afeitado

18/01/2011

España

España

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para RQ10/40 Unidad de afeitado

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para RQ10/40 Unidad de afeitado

18/11/2018

France

France

Le meilleur

Malheureusement, Philips ne fabrique plus ce modèle !! C'est bien dommage car c'est cette tête qui me convenais le mieux. Peut être trop performante ..

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para RQ10 Shaving unit

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para RQ10 Shaving unit

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