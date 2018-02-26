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  • Toque suave, pele macia
  • Toque suave, pele macia
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  • Toque suave, pele macia

Descontinuado

Shaver series 7000 SensoTouchDepiladora elétrica a húmido/seco

RQ1160/22

4
| (349) Críticas | 82% recomendam este produto

1 prémio

Toque suave, pele macia
A máquina de barbear SHAVER Series 7000 da Philips proporciona um toque suave para um barbear delicado. O sistema GyroFlex 2D ajusta-se facilmente aos contornos do seu rosto e corta mesmo os pêlos mais curtos com as suas lâminas DualPrecision."
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A marca nº 1 do mundo em produtos de barbear eléctricos1

Toque suave, pele macia

  • DualPrecision e GyroFlex 2D

  • 50 min. autonomia sem fios/1 h carreg.

  • Aparador de precisão e bolsa

  • Sistema Jet Clean

Ranhuras e orifícios de corte cortam até os pêlos mais curtos

Ranhuras e orifícios de corte cortam até os pêlos mais curtos

Lâminas DualPrecision cortam confortavelmente tanto pêlos compridos, como curtos. 1. Ranhuras cortam pêlos compridos. 2. Orifícios cortam pêlos curtos

Lâminas Super Lift & Cut levantam pelos para os cortar mais rentes

Lâminas Super Lift & Cut levantam pelos para os cortar mais rentes

O sistema de lâmina dupla incorporado na Máquina de barbear elétrica Philips levanta os pêlos para cortar o pêlo, de forma confortável, abaixo do nível da pele, proporcionando um barbear mais rente.

Cabeças flexíveis de dupla direcção ajustam-se facilmente às curvas

Cabeças flexíveis de dupla direcção ajustam-se facilmente às curvas

O sistema de seguimento de contornos GyroFlex 2D da máquina de barbear ajusta-se facilmente às curvas do seu rosto, minimizando a pressão e a irritação de um barbear rente.

Especificações técnicas

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Prémios

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Críticas

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4.0

de 5

349

Críticas

82%

recomendam este produto

26/02/2018

España

España

Fantástica máquina

Llevo usando productos Phillips muchos muchos años y este es el primer aparato que ha superado las expectativas en resultado y durabilidad. La tengo desde hace 5 años y casi como el primer día. Para un afeitado diario y continuado fantástica pero si tu barba es dura y cerrada y la dejas un par de días, tengo que repasarme con cuchilla. En contra, el precio del recambio.

Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/16 Wet & dry electric shaver

Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/16 Wet & dry electric shaver

03/02/2017

España

España

Comprador verificado

Buena maquina

La verdad que me ha sorprendido para bien. Siempre e tenido philips , y con esta maquina se han superado. La batería es una maravilla, hace casi un mes que la tengo y no la e cargado todavía, la utilizo cada 2 días. El manejo es fácil ya que es cómoda de utilizar, con pocas pasadas te queda la piel bien y suave. La parte de la barbilla a veces le cuesta un poco más pero ningún problema. Se limpia muy fácilmente, que es de agradecer, para no perder tiempo por las mañanas. En general estoy muy contento de a verme comprado esta maquina.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Afeitadora eléctrica Wet & Dry

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Afeitadora eléctrica Wet & Dry

30/01/2017

España

España

Comprador verificado

Satisfacción co el producto.

Satisfecho con el producto y cumple las expectativas.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Afeitadora eléctrica Wet & Dry

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Afeitadora eléctrica Wet & Dry

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  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 