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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
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Descontinuado
DualPrecision e GyroFlex 2D
50 min. autonomia sem fios/1 h carreg.
Aparador de precisão e bolsa
Sistema Jet Clean
Lâminas DualPrecision cortam confortavelmente tanto pêlos compridos, como curtos. 1. Ranhuras cortam pêlos compridos. 2. Orifícios cortam pêlos curtos
O sistema de lâmina dupla incorporado na Máquina de barbear elétrica Philips levanta os pêlos para cortar o pêlo, de forma confortável, abaixo do nível da pele, proporcionando um barbear mais rente.
O sistema de seguimento de contornos GyroFlex 2D da máquina de barbear ajusta-se facilmente às curvas do seu rosto, minimizando a pressão e a irritação de um barbear rente.
Prémios
4.0
de 5
349
Críticas
82%
recomendam este produto
Fuen13
26/02/2018
España
Fantástica máquina
Llevo usando productos Phillips muchos muchos años y este es el primer aparato que ha superado las expectativas en resultado y durabilidad. La tengo desde hace 5 años y casi como el primer día. Para un afeitado diario y continuado fantástica pero si tu barba es dura y cerrada y la dejas un par de días, tengo que repasarme con cuchilla. En contra, el precio del recambio.
Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/16 Wet & dry electric shaver
Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/16 Wet & dry electric shaver
Mustang33
03/02/2017
España
Comprador verificado
Buena maquina
La verdad que me ha sorprendido para bien. Siempre e tenido philips , y con esta maquina se han superado. La batería es una maravilla, hace casi un mes que la tengo y no la e cargado todavía, la utilizo cada 2 días. El manejo es fácil ya que es cómoda de utilizar, con pocas pasadas te queda la piel bien y suave. La parte de la barbilla a veces le cuesta un poco más pero ningún problema. Se limpia muy fácilmente, que es de agradecer, para no perder tiempo por las mañanas. En general estoy muy contento de a verme comprado esta maquina.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Afeitadora eléctrica Wet & Dry
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Afeitadora eléctrica Wet & Dry
mafelo51
30/01/2017
España
Comprador verificado
Satisfacción co el producto.
Satisfecho con el producto y cumple las expectativas.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Afeitadora eléctrica Wet & Dry
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/22 Afeitadora eléctrica Wet & Dry
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.