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Descontinuado

Shaver series 3000Máquina de barbear a húmido ou a seco, Series 3000

S3134/51

4.2
| (2047) Críticas | 82% recomendam este produto
Barbear perfeito, mais conforto
A máquina de barbear Philips Series 3000 proporciona-lhe um barbear prático e confortável. As suas cabeças Pivot & Flex 5D, o sistema de lâminas PowerCut e a função de barbear a húmido ou a seco proporcionam um resultado rente e confortável.
Ver todos os benefícios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

A marca nº 1 do mundo em produtos de barbear eléctricos1

Barbear perfeito, mais conforto

  • Cabeças Pivot & Flex 5D

  • Lâminas PowerCut

  • 60 min. de barbear, 1 hora de carregam.

Segue os contornos do seu rosto para um barbear confortável

Segue os contornos do seu rosto para um barbear confortável

A máquina de barbear Philips 3000 conta com uma cabeça rotativa em 5 direções adequada para cada ângulo e curva do seu rosto e pescoço. Esta máquina de barbear corta cada pelo imediatamente acima do nível da pele para lhe proporcionar um acabamento suave e uniforme.

Desliza sobre a sua pele para um acabamento suave e uniforme

Desliza sobre a sua pele para um acabamento suave e uniforme

A máquina de barbear Philips para um acabamento perfeito e confortável. As suas 27 lâminas PowerCut cortam cada pelo imediatamente acima do nível da pele, proporcionando um barbear suave e uniforme em todas as utilizações. 

Escolha entre um barbear prático a seco ou um barbear refrescante a húmido

Escolha entre um barbear prático a seco ou um barbear refrescante a húmido

Uma máquina de barbear a húmido e a seco que se adapta às suas preferências. Escolha entre um barbear prático ou utilize-a com a sua espuma ou o seu gel favorito para obter um barbear a húmido refrescante.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.2

de 5

2047

Críticas

82%

recomendam este produto

25/03/2026

Portugal

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Comprador verificado

5 Estrelas

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Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver 3000 Series S3243/12 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco

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02/08/2025

Portugal

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Comprador verificado

Bom desempenho

Estou muito satisfeito com este produto, satisfaz as minhas necessidades

Pontos positivos

Bom produto

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27/07/2025

Portugal

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Comprador verificado

Grande produto

Muito bom, a autonomia da bateria é bastante grande, fui de ferias sem preocupação.

Esta avaliação foi feita para Shaver 3000 Series S3143/00 Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco

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Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 