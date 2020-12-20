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Shaver series 5000 S5210/06 Wet and dry electric shaver

S5210/06

4.2
| (2259) Críticas | 85% recomendam este produto
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Críticas

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4.2

de 5

2259

Críticas

85%

recomendam este produto

20/12/2020

Portugal

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Comprador verificado

Conforto ao barbear

Um bom produto com ótima relação qualidade preço. Recomendo!

Pontos positivos

Adaptabilidade aos contornos do rosto.

Sim, recomendo este produto

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26/05/2020

Portugal

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Comprador verificado

bom produto

Produto com qualidade, recomendo, muito bom. Comprava novamente

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11/02/2020

Portugal

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Comprador verificado

O produto é de extrema eficiência.

Recomendo a todos os homens que necessitam de desfazer a barba numa base quase diária.

Sim, recomendo este produto

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