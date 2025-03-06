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  • A forma ideal para evitar o crescimento dos pêlos
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  • A forma ideal para evitar o crescimento dos pêlos
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Descontinuado

Lumea EssentialSistema de depilação por luz pulsada

SC1991/00

4.2
| (1610) Críticas | 89% recomendam este produto

1 prémio

A forma ideal para evitar o crescimento dos pêlos
O sistema por luz pulsada Lumea da Philips visa a prevenção do reaparecimento de pêlos no corpo. Impulsos delicados de luz aplicados regularmente mantêm a sua pele suave como a seda, dia após dia.
Ver todos os benefícios

para obter uma pele macia em casa

A forma ideal para evitar o crescimento dos pêlos

  • Apenas para utilização corporal

  • 15 minutos para tratar meia perna

  • Vida útil &lt;gt/>100 000 impulsos de luz

  • Cabo extra longo

Tenha uma pele suave todos os dias

Tenha uma pele suave todos os dias

O sistema Philips Lumea aplica suaves impulsos de luz na raiz do pêlo. Isto resulta numa queda natural do pêlo e o crescimento deste é inibido. A repetição regular deste tratamento irá manter a sua pele suave dia após dia.

Eficácia sem esforço

Eficácia sem esforço

Os nossos estudos clínicos apresentaram uma redução significativa dos pêlos com apenas quatro tratamentos quinzenais, obtendo uma pele macia sem pêlos. Para manter estes resultados, basta repetir o tratamento quando necessário. O intervalo entre os tratamentos pode variar dependendo do seu crescimento de pêlos pessoal.

Adaptada para uma utilização segura no conforto da sua casa

Adaptada para uma utilização segura no conforto da sua casa

O sistema Philips Lumea utiliza uma tecnologia inovadora à base de luz denominada IPL (Luz Pulsada Intensa), desenvolvida a partir da tecnologia utilizada em salões de estética profissionais. A Philips adaptou esta tecnologia para ser utilizada de forma segura e eficaz, no conforto da sua casa. A Philips trabalhou em estreita colaboração com os melhores dermatologistas para desenvolver o nosso sistema de depilação inovador. Durante mais de 10 anos, efectuámos uma extensa pesquisa do consumidor com mais de 2000 voluntários.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

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Peças e acessórios

Prémios

  • Award image AWARD-612375

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.2

de 5

1610

Críticas

89%

recomendam este produto

06/03/2025

Portugal

Portugal

Muito satisfeita

Muito satisfeita com os resultados. 100% recomendável para uma depilação de longa duração.

Esta avaliação foi feita para Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Dispositivo para remoção de pelos através de IPL

Esta avaliação foi feita para Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Dispositivo para remoção de pelos através de IPL

16/08/2023

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Muito fácil de utilizar e eficaz.

A luz estabiliza quando a máquina está na posição correta, o que ajuda a sua correta utilização. É indolor e os resultados começam a notar-se logo após a primeira utilização. O crescimento do pelo é muito mais lenta. Convém respeitar o intervalo entre utilizações.

Pontos positivos

Paga-se a si mesma.

Pontos negativos

Convém já ter alguma experiência neste tipo de depilação.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Lumea IPL Série 7000 Advanced BRI923/00 Dispositivo para remoção de pelos através de IPL

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Lumea IPL Série 7000 Advanced BRI923/00 Dispositivo para remoção de pelos através de IPL

08/01/2023

Portugal

Portugal

O produto cumpre o objetivo

E realmente eficaz comecei a notar resultados maiores na terceira sessão, mas funciona, recomendo.

Pontos positivos

Meninas com muito pelo ficam lisas como se fosse a cera

Pontos negativos

Às vezes sente se umas picadas.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Lumea IPL Série 7000 Advanced BRI922/00 Dispositivo para remoção de pelos através de IPL

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Lumea IPL Série 7000 Advanced BRI922/00 Dispositivo para remoção de pelos através de IPL

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