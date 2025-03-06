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Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Apenas para utilização corporal
15 minutos para tratar meia perna
Vida útil <gt/>100 000 impulsos de luz
Cabo extra longo
O sistema Philips Lumea aplica suaves impulsos de luz na raiz do pêlo. Isto resulta numa queda natural do pêlo e o crescimento deste é inibido. A repetição regular deste tratamento irá manter a sua pele suave dia após dia.
Os nossos estudos clínicos apresentaram uma redução significativa dos pêlos com apenas quatro tratamentos quinzenais, obtendo uma pele macia sem pêlos. Para manter estes resultados, basta repetir o tratamento quando necessário. O intervalo entre os tratamentos pode variar dependendo do seu crescimento de pêlos pessoal.
O sistema Philips Lumea utiliza uma tecnologia inovadora à base de luz denominada IPL (Luz Pulsada Intensa), desenvolvida a partir da tecnologia utilizada em salões de estética profissionais. A Philips adaptou esta tecnologia para ser utilizada de forma segura e eficaz, no conforto da sua casa. A Philips trabalhou em estreita colaboração com os melhores dermatologistas para desenvolver o nosso sistema de depilação inovador. Durante mais de 10 anos, efectuámos uma extensa pesquisa do consumidor com mais de 2000 voluntários.
Prémios
4.2
de 5
1610
Críticas
89%
recomendam este produto
awa_34
06/03/2025
Portugal
Muito satisfeita
Muito satisfeita com os resultados. 100% recomendável para uma depilação de longa duração.
Esta avaliação foi feita para Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Dispositivo para remoção de pelos através de IPL
Esta avaliação foi feita para Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Dispositivo para remoção de pelos através de IPL
Maria B.
16/08/2023
Portugal
Comprador verificado
Muito fácil de utilizar e eficaz.
A luz estabiliza quando a máquina está na posição correta, o que ajuda a sua correta utilização. É indolor e os resultados começam a notar-se logo após a primeira utilização. O crescimento do pelo é muito mais lenta. Convém respeitar o intervalo entre utilizações.
Pontos positivos
Paga-se a si mesma.
Pontos negativos
Convém já ter alguma experiência neste tipo de depilação.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Lumea IPL Série 7000 Advanced BRI923/00 Dispositivo para remoção de pelos através de IPL
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Lumea IPL Série 7000 Advanced BRI923/00 Dispositivo para remoção de pelos através de IPL
Iconica
08/01/2023
Portugal
O produto cumpre o objetivo
E realmente eficaz comecei a notar resultados maiores na terceira sessão, mas funciona, recomendo.
Pontos positivos
Meninas com muito pelo ficam lisas como se fosse a cera
Pontos negativos
Às vezes sente se umas picadas.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Lumea IPL Série 7000 Advanced BRI922/00 Dispositivo para remoção de pelos através de IPL
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Lumea IPL Série 7000 Advanced BRI922/00 Dispositivo para remoção de pelos através de IPL