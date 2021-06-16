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Lumea Essential Sistema de depilação por luz pulsada
Descontinuado
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A utilização do Philips Lumea tem efeitos secundários?
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O Philips Lumea é adequado para todos os tons de pele e cores do pelo?
Os impulsos do Philips Lumea são seguros para os olhos?
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O Lumea liberta um odor a queimado durante o tratamento
A bateria do Philips Lumea descarrega muito rápido
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