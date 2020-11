Escova sensível adequada para tipos de pele normal a sensível

Tão delicada para a sua pele sensível como a limpeza com as mãos. As cerdas macias e sedosas com um design exclusivo não deixam a pele descamada nem seca. As cerdas concebidas especialmente para este fim são ainda mais finas e mais macias do que as cerdas da cabeça da escova normal para proporcionar uma experiência de limpeza mais suave e delicada, específica para a pele sensível.