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  • Cabeça da escova para pele sensível
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Descontinuado

VisaPureEscova para pele sensível

SC5991/10

4.6
| (94) Críticas | 97% recomendam este produto
Cabeça da escova para pele sensível
A cabeça da escova sensível proporciona uma limpeza extra suave com cerdas mais finas de design especial com uma tecnologia única que assegura um deslizar suave e sem irritações. A escova tem 32 000 cerdas macias e sedosas para uma limpeza mais suave.
Ver todos os benefícios

Para pele limpa e macia

Cabeça da escova para pele sensível

  • Para peles normais e sensíveis

  • Para uso diário

  • Substituir a cada 3 meses

  • Fácil de substituir

Escova sensível adequada para tipos de pele normal a sensível

Tão delicada para a sua pele sensível como a limpeza com as mãos. As cerdas macias e sedosas com um design exclusivo não deixam a pele descamada nem seca. As cerdas concebidas especialmente para este fim são ainda mais finas e mais macias do que as cerdas da cabeça da escova normal para proporcionar uma experiência de limpeza mais suave e delicada, específica para a pele sensível.

Aumenta a absorção dos seus produtos favoritos para a pele

Aumenta a absorção dos seus produtos favoritos para a pele

A limpeza com o VisaPure remove eficazmente os resíduos de maquilhagem e as células mortas e baças da pele. Através desta limpeza profunda, os seus produtos favoritos de cuidados da pele, como cremes, séruns e essências, são melhor absorvidos pela pele.

Composição única das cerdas da escova de limpeza do rosto

Todas as escovas VisaPure possuem uma tecnologia de cerdas exclusiva 5 em 1. Cada cerda é polida duas vezes e as pontas sedosas asseguram um deslizar suave. As cerdas VisaPure são extra longas para um conforto total da pele. Para garantir a eficácia, as cerdas VisaPure são até 3x mais pequenas do que os seus poros e a sua densidade permite alcançar mais poros num só tratamento para lhe proporcionar uma sensação de suavidade e glamour durante a limpeza. O material das cerdas foi especialmente seleccionado para ser resistente à água.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.6

de 5

94

Críticas

97%

recomendam este produto

2

06/01/2016

España

España

Comprador verificado

Excelente

Funciona de maravilla, lo he estado utilizando todos los días y deja ja buena sensación en. La piel

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para VisaPure SC5992/10 Cepillo de limpieza exfoliante

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para VisaPure SC5992/10 Cepillo de limpieza exfoliante

30/01/2015

España

España

Me deja la piel preciosa y Suave

Deja la tez muy suave y me elimina con eficacia las espinillas y puntos negros. Lo único que estoy desesperada por conseguir el recambio pero en la web de philips nunca está disponible para añadirlo a cesta de comprar! Reponedlo ya que estoy desesperadita por comprarlo!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para VisaPure SC5996/00 Deep Pore Cleansing Brush

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para VisaPure SC5996/00 Deep Pore Cleansing Brush

11/12/2013

España

España

recomendable

altamente recomendable, me ha encantado totalmente

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para VisaPure SC5990/10 Cepillo de limpieza para piel normal

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para VisaPure SC5990/10 Cepillo de limpieza para piel normal

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