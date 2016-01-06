Regista-te e recebe £10 de desconto
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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Para pele com manchas
Para uso diário
Substituir a cada 3 meses
Fácil de substituir
Limpeza suave e eficaz para pele susceptível a manchas. A escova remove a oleosidade e as células mortas da pele de forma mais eficaz do que as suas mãos, pois é extra suave para a sua pele delicada. As cerdas são finas, longas e as suas pontas foram polidas duas vezes para assegurar uma menor fricção sobre a pele, proporcionando uma limpeza mais suave. Uma solução extra delicada para uma pele limpa e com um aspecto saudável. Desenvolvida com a colaboração de dermatologistas.
Estiveram envolvidos os melhores dermatologistas durante a fase de desenvolvimento da escova para pele susceptível a manchas, para garantir que a escova é higiénica e segura para utilização em peles susceptíveis a manchas.
A limpeza com o VisaPure assegura que remove mais resíduos de maquilhagem e células mortas e baças da pele. Graças ao efeito de limpeza em profundidade, os seus produtos favoritos de cuidados da pele, como cremes, séruns e essências, são mais bem absorvidos pela pele.
4.6
de 5
94
Críticas
97%
recomendam este produto
Noebollo
06/01/2016
España
Comprador verificado
Excelente
Funciona de maravilla, lo he estado utilizando todos los días y deja ja buena sensación en. La piel
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para VisaPure SC5992/10 Cepillo de limpieza exfoliante
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para VisaPure SC5992/10 Cepillo de limpieza exfoliante
Triktrak55
30/01/2015
España
Me deja la piel preciosa y Suave
Deja la tez muy suave y me elimina con eficacia las espinillas y puntos negros. Lo único que estoy desesperada por conseguir el recambio pero en la web de philips nunca está disponible para añadirlo a cesta de comprar! Reponedlo ya que estoy desesperadita por comprarlo!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para VisaPure SC5996/00 Deep Pore Cleansing Brush
Sim, recomendo este produto
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tonia99
11/12/2013
España
recomendable
altamente recomendable, me ha encantado totalmente
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para VisaPure SC5990/10 Cepillo de limpieza para piel normal
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para VisaPure SC5990/10 Cepillo de limpieza para piel normal