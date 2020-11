Escova para tipos de pele susceptível a manchas

Limpeza suave e eficaz para pele susceptível a manchas. A escova remove a oleosidade e as células mortas da pele de forma mais eficaz do que as suas mãos, pois é extra suave para a sua pele delicada. As cerdas são finas, longas e as suas pontas foram polidas duas vezes para assegurar uma menor fricção sobre a pele, proporcionando uma limpeza mais suave. Uma solução extra delicada para uma pele limpa e com um aspecto saudável. Desenvolvida com a colaboração de dermatologistas.