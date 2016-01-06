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  • Cabeça da escova para pele susceptível a manchas
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Descontinuado

VisaPureEscova anti-manchas

SC5994/00

4.6
| (94) Críticas | 97% recomendam este produto
Cabeça da escova para pele susceptível a manchas
A cabeça da escova anti-manchas reduz a oleosidade e remove as células mortas da pele que, caso contrário, obstruiriam os seus poros. Uma combinação de cerdas longas e macias proporciona uma limpeza suave e respeita as necessidades da pele sensível e susceptível a manchas.
Ver todos os benefícios

Cabeça da escova para pele susceptível a manchas

  • Para pele com manchas

  • Para uso diário

  • Substituir a cada 3 meses

  • Fácil de substituir

Escova para tipos de pele susceptível a manchas

Limpeza suave e eficaz para pele susceptível a manchas. A escova remove a oleosidade e as células mortas da pele de forma mais eficaz do que as suas mãos, pois é extra suave para a sua pele delicada. As cerdas são finas, longas e as suas pontas foram polidas duas vezes para assegurar uma menor fricção sobre a pele, proporcionando uma limpeza mais suave. Uma solução extra delicada para uma pele limpa e com um aspecto saudável. Desenvolvida com a colaboração de dermatologistas.

Desenvolvido em colaboração com dermatologistas

Estiveram envolvidos os melhores dermatologistas durante a fase de desenvolvimento da escova para pele susceptível a manchas, para garantir que a escova é higiénica e segura para utilização em peles susceptíveis a manchas.

Aumenta a absorção dos seus produtos favoritos para a pele

Aumenta a absorção dos seus produtos favoritos para a pele

A limpeza com o VisaPure assegura que remove mais resíduos de maquilhagem e células mortas e baças da pele. Graças ao efeito de limpeza em profundidade, os seus produtos favoritos de cuidados da pele, como cremes, séruns e essências, são mais bem absorvidos pela pele.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

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4.6

de 5

94

Críticas

97%

recomendam este produto

2

06/01/2016

España

España

Comprador verificado

Excelente

Funciona de maravilla, lo he estado utilizando todos los días y deja ja buena sensación en. La piel

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para VisaPure SC5992/10 Cepillo de limpieza exfoliante

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para VisaPure SC5992/10 Cepillo de limpieza exfoliante

30/01/2015

España

España

Me deja la piel preciosa y Suave

Deja la tez muy suave y me elimina con eficacia las espinillas y puntos negros. Lo único que estoy desesperada por conseguir el recambio pero en la web de philips nunca está disponible para añadirlo a cesta de comprar! Reponedlo ya que estoy desesperadita por comprarlo!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para VisaPure SC5996/00 Deep Pore Cleansing Brush

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para VisaPure SC5996/00 Deep Pore Cleansing Brush

11/12/2013

España

España

recomendable

altamente recomendable, me ha encantado totalmente

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para VisaPure SC5990/10 Cepillo de limpieza para piel normal

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para VisaPure SC5990/10 Cepillo de limpieza para piel normal

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