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Philips AventSoothie SCF099/20 Soothie

SCF099/20

4.1
| (335) Críticas | 88% recomendam este produto
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Críticas

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4.1

de 5

335

Críticas

88%

recomendam este produto

05/02/2025

Portugal

Portugal

Excelente produto

Excelente produto! A minha bebé adorou! Muito fácil de limpar

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Soothie SCF099/22 2 chupetas 0-6m

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Soothie SCF099/22 2 chupetas 0-6m

24/11/2021

Portugal

Portugal

O produto de excelente qualidade

Um excelente produto com um bom molde e leve para o bebé agarrar. Para além disso, o facto de ser toda em borracha é excelente para bebés com os primeiros dentes.

Pontos positivos

Leve, boa pega e toda em borracha

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Soothie SCF099/21 2 chupetas 0-6m

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Soothie SCF099/21 2 chupetas 0-6m

19/11/2021

Portugal

Portugal

Chupeta Perfeita

A chupeta Soothie tem um formato muito semelhante ao mamilo da mãe o que permite uma pega imediata. Sendo ela completamente em silicone torna-se muito mais higiénica e de fácil limpeza. Este novo formato em forma de coração acompanha o formato do rosto do bebe tornando-se mais confortável. E para ser perfeito vem com uma caixa de não só serve para armazenar a mesma como esterilizar.

Pontos negativos

Nem todos os prendedores de chupetas são compatíveis com a chupeta

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Soothie SCF099/21 2 chupetas 0-6m

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Soothie SCF099/21 2 chupetas 0-6m

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