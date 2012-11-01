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Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
0-6m
Ortodônticas e sem BPA
Fluxo de ar adicional na pele do bebé
Embalagem de 2
A pele precisa de respirar, especialmente a do seu bebé. O nosso escudo tem 6 entradas de ar para um fluxo de ar adicional, concebida para reduzir a irritação da pele.
Os bebés sabem do que gostam! Perguntámos às mães como os seus bebés reagiam às tetinas Philips Avent e 9 em cada 10 bebés aceitou as nossas chupetas.*
A nossa tetina em silicone colapsável tem um formato simétrico que respeita o palato, os dentes e as gengivas do seu bebé à medida que se dá o seu crescimento.
4.1
de 5
11
Críticas
80%
recomendam este produto
NixJay
01/11/2012
United Kingdom
Breastfeed baby took this dummy
I had tried 3 different makes and I googled dummies taken by breastfeed babies and went out to get this dummy. It worked so I am a happy Mommy!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF178/23 Freeflow soothers
Sim, recomendo este produto
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Ariana
01/11/2012
United Kingdom
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Sim, recomendo este produto
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eky8985
05/10/2017
Italia
Usa solo questo
Ho questo gigio perché prima del parto ho acquistato il giornale "io e il mio bimbo" che era in edicola con il gigio in omaggio, mio figlio dal primo momento ha accettato solo questo, nonostante io abbia provato con altri, ma li sputava tutti. Ovviamente lo consiglio ma è altrettanto ovvio che la cosa è soggettiva, varia da bimbo a bimbo.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF178/13 Succhietti Airflow
Sim, recomendo este produto
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