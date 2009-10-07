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Descontinuado
O objetivo da esterilização é proteger o seu bebé de bactérias do leite especialmente nocivas até o seu sistema imunitário estar suficientemente forte. O esterilizador da Philips Avent utiliza o método hospitalar da esterilização a vapor, que é rápido, simples e eficaz, sem a presença de quaisquer químicos.
O esterilizador para microondas tem clipes na parte lateral para segurança extra. Os clipes fecham a tampa com segurança para que a água quente não possa sair facilmente quando retira o esterilizador do microondas. As pegas laterais foram concebidas para se manterem frias para o ajudar a manusear o esterilizador com segurança.
O conteúdo mantém-se esterilizado até 24 horas se não for aberto.
4.7
de 5
75
Críticas
99%
recomendam este produto
mariaal
07/10/2009
España
seguro,sencillo y economico
Yo lo utilicé hace seis años con mi hijo mayor y me resultó muy util porque no tenia que utilizar productos quimicos para esterilizar,hace la funcion de hervido,es muy seguro,pues en el microondas pones el tiempo y nunca te pasas de hervir y no estropeas los biberones.economico porque no tienes que comprar dichos productos,y tan sencillo que solo tienes que saber colocarlo.ahora repito con mi hijo pequeño de tres meses y sigo pensando lo mismo.
Esta avaliação foi feita para SCF271/06 Microwave Steam Sterilizer
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Mrsboswell
11/01/2018
United Kingdom
Easy to use and compact
This product is brilliant, it's easy to use and does a thorough job. It's compact and does not take up allot of room. I definitely would recommend this product to other mums.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF271/51 Microwave Steam Steriliser
Sim, recomendo este produto
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Helena
02/10/2013
United Kingdom
Quick and easy to use
One of the best products we bought for our new baby. So simple to just put all the items that need sterilizing in here and give it a quick zap in the microwave - no special tablets needed and ready quickly which can be handy when baby is hungry! Fits all sorts of bottles and pumps and things so you don't have to have Philips Avent ones.
Sim, recomendo este produto
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Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.