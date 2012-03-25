Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
220-240 V
O esterilizador tem um design inteligente que ocupa pouco espaço na sua cozinha, mas que acomoda seis biberões da Philips Avent ou duas bombas tira leite da Philips Avent. Os dois cestos podem ser encaixados, formando um cesto para a máquina de lavar loiça, o que facilita muito a pré-lavagem de artigos mais pequenos, como chupetas e tetinas.
Depois do ciclo de esterilização terminar, o conteúdo do esterilizador eléctrico da Philips Avent mantém-se esterilizado durante 6 horas, se a tampa não for aberta.
Com o esterilizador eléctrico da Philips Avent pode esterilizar o conteúdo em apenas 8 minutos
4.6
de 5
57
Críticas
93%
recomendam este produto
MiguelGuil1978
25/03/2012
España
Cojonudo
La única pega, que no se venden los sobres de ácido cítrico para la limpieza de la máquina, en sustitución vinagre.
Esta avaliação foi feita para SCF274/34 Electric Steam Sterilizer
Esta avaliação foi feita para SCF274/34 Electric Steam Sterilizer
lilmummy18
14/11/2013
United Kingdom
does what you need it too and easy to use
I bought this steriliser for my first child and am now using it on my second and I've got to say its the easiest way of sterilising bottles. It's also really easy to use all you have got to do is pour 90mls of water in, place basket with your bottles, breastpump or dummies on inside, pop the lid on and press the button. I know theres a newer version of this steriliser out but to be honest you don't really need the extra settings this one does everything you need.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF274/31 Electric Steam Steriliser
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF274/31 Electric Steam Steriliser
YKim
07/07/2013
United Kingdom
Excellent product
I have been using this product for the pass 5 years. 3 times a day for my 2 kids, 5 & 2 year old. It still working though i start to observe some color degration on the top cover & body. Will buy a new one on plastic (PP) concern for the next 5 year as the 3rd kids expecting year end.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF274/51 Electric Steam Steriliser
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF274/51 Electric Steam Steriliser
Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.