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Descontinuado

Philips AventCopo para criança

SCF600/12

1.7
| (6) Críticas
Higiene em viagem
O copo para crianças da Philips Avent é ideal para uma transição simples do biberão para o copo. A tampa articulada mantém o bico sempre limpo, mesmo em viagem. Fácil de usar, não derrama e bloqueia a saída de liquido, mesmo que o copo seja agitado ou atirado ao ar.
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Anti-gota, fácil de beber

Higiene em viagem

  • 200ml

  • Bico Macio 6 m+

  • Com pegas

Bico macio com válvula anti-gota patenteada

Bico macio com válvula anti-gota patenteada

A válvula patenteada do copo com bico da Philips Avent controla o fluxo e assegura que não ocorrem derrames, mesmo quando o copo é voltado ao contrário ou deixado deitado.

Bico macio e flexível para fácil adaptação

Bico macio e flexível para fácil adaptação

O bico macio e flexível é ideal para a transição do peito ou biberão para o copo

Pegas com contornos para conforto das mãos pequenas

Pegas com contornos para conforto das mãos pequenas

As pegas têm contornos especiais para as mãos pequenas agarrarem confortavelmente. As pegas são fáceis de colocar e remover para que os copos possam ser utilizados com e sem pegas

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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1.7

de 5

6

Críticas

4
3
2

20/01/2012

Nederland

Nederland

een tevreden klant

Ik heb altijd de flessen en bekers van avent gebruikt eerst voor mijn zoon en nu voor mijn dochtertje . Ik ben er dan ook zeer tevreden over , het is sterk materiaal , alle onderdelen zijn te vervangen en ik vind het ideaal in gebruik . Plus een prima service . Dus zoals men vermeld op deze site dat het een prima product is klopt .

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF600/12 Beker voor peuters

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF600/12 Beker voor peuters

13/02/2014

Nederland

Nederland

Teleurstelling

Beker lekt, dekseltje klapt op neus bij drinken. Oortjes zitten scheef. Onze zoon kan er niet uit drinken. Jammer want dit is geen goedkope beker. Van een innovatief merk als Philips had ik meer kwaliteit verwacht

Esta avaliação foi feita para SCF600/12 Beker voor peuters

Esta avaliação foi feita para SCF600/12 Beker voor peuters

13/02/2014

Nederland

Nederland

Teleurstelling

Beker lekt, dekseltje klapt op neus bij drinken. Oortjes zitten scheef. Onze zoon kan er niet uit drinken. Jammer want dit is geen goedkope beker. Van een innovatief merk als Philips had ik meer kwaliteit verwacht

Esta avaliação foi feita para SCF600/12 Beker voor peuters

Esta avaliação foi feita para SCF600/12 Beker voor peuters

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