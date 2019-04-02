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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
SCF673/17
1 biberão
240 ml
Tetina de Fluxo Lento
1 m+
O biberão em vidro Natural é resistente ao calor e a choques térmicos. Portanto, este pode ser armazenado no frigorífico, aquecido e esterilizado com segurança.
Vidro borossilicato da melhor qualidade totalmente reciclável para assegurar o melhor grau de pureza.
A tetina larga com o formato do peito permite um agarrar natural semelhante ao peito, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão para o seu bebé.
3.4
de 5
49
Críticas
asunmas
02/04/2019
España
Me encanta
Son los mejores llevo años usando estos biberones por camidad y comodidad
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF673/17 Natural glass baby bottle
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF673/17 Natural glass baby bottle
SandraLux
13/07/2018
France
Parfait pour mixer allaitement et biberon de lait maternel
Choix idéal pour mixer allaitement et biberon de lait maternel. Notre petite fille s'est parfaitement accommodée et passe sans souci de l'un à l'autre.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF673/17 Biberon en verre Natural
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF673/17 Biberon en verre Natural
MeyerNicolas
27/06/2018
France
Rien à redire
Rien à redire, mademoiselle l'a adopté alors qu'elle avait du mal avec beaucoup de modèle. Malgré des dizaines de biberons différents, elle accepte que 2 modèles dont celui-ci (mais se n'est pas son préféré pour autant)
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF673/17 Biberon en verre Natural
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF673/17 Biberon en verre Natural
0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011