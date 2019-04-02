ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

  • Fácil de combinar com a amamentação
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fácil de combinar com a amamentação
  • Fácil de combinar com a amamentação
  • Fácil de combinar com a amamentação
  • Fácil de combinar com a amamentação
  • Fácil de combinar com a amamentação
  • Fácil de combinar com a amamentação
  • Fácil de combinar com a amamentação
  • Fácil de combinar com a amamentação
  • Fácil de combinar com a amamentação
  • Fácil de combinar com a amamentação
  • Fácil de combinar com a amamentação
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fácil de combinar com a amamentação
  • Fácil de combinar com a amamentação
  • Fácil de combinar com a amamentação
  • Fácil de combinar com a amamentação
  • Fácil de combinar com a amamentação
  • Fácil de combinar com a amamentação
  • Fácil de combinar com a amamentação
  • Fácil de combinar com a amamentação
  • Fácil de combinar com a amamentação
  • Fácil de combinar com a amamentação

Descontinuado

Philips AventBiberão em vidro Natural

SCF673/17

3.4
| (49) Críticas
Fácil de combinar com a amamentação
O nosso novo biberão de vidro Natural ajuda a tornar a alimentação a biberão mais natural para si e para o bebé. A tetina tem um design confortável em pétala para um agarrar natural semelhante ao peito, facilitando a combinação de amamentação e alimentação a biberão para o bebé.
Ver todos os benefícios

Agarrar natural da tetina

Fácil de combinar com a amamentação

  • 1 biberão

  • 240 ml

  • Tetina de Fluxo Lento

  • 1 m+

Resistente ao calor

Resistente ao calor

O biberão em vidro Natural é resistente ao calor e a choques térmicos. Portanto, este pode ser armazenado no frigorífico, aquecido e esterilizado com segurança.

Vidro de classe farmacêutica

Vidro borossilicato da melhor qualidade totalmente reciclável para assegurar o melhor grau de pureza.

Agarrar natural graças à tetina larga com o formato do peito

Agarrar natural graças à tetina larga com o formato do peito

A tetina larga com o formato do peito permite um agarrar natural semelhante ao peito, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão para o seu bebé.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Encontrar um acessório ou peça de substituição

Ir para acessórios e peças de substituição

Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.4

de 5

49

Críticas

02/04/2019

España

España

Me encanta

Son los mejores llevo años usando estos biberones por camidad y comodidad

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF673/17 Natural glass baby bottle

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF673/17 Natural glass baby bottle

13/07/2018

France

France

Parfait pour mixer allaitement et biberon de lait maternel

Choix idéal pour mixer allaitement et biberon de lait maternel. Notre petite fille s'est parfaitement accommodée et passe sans souci de l'un à l'autre.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF673/17 Biberon en verre Natural

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF673/17 Biberon en verre Natural

27/06/2018

France

France

Rien à redire

Rien à redire, mademoiselle l'a adopté alors qu'elle avait du mal avec beaucoup de modèle. Malgré des dizaines de biberons différents, elle accepte que 2 modèles dont celui-ci (mais se n'est pas son préféré pour autant)

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF673/17 Biberon en verre Natural

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF673/17 Biberon en verre Natural

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. 0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011