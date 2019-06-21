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  • Fácil de combinar com a amamentação
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Descontinuado

Philips AventBiberão Natural

SCF690/17

4.7
| (47) Críticas | 100% recomendam este produto
Fácil de combinar com a amamentação
O nosso novo biberão ajuda a tornar a alimentação a biberão mais natural para si e para o seu bebé. A tetina dispõe de um design inovador em pétala para um agarrar natural semelhante ao peito, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão para o seu bebé.
Ver todos os benefícios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

marca recomendada por mães em todo o mundo1

Agarrar natural da tetina

Fácil de combinar com a amamentação

  • 1 biberão

  • 125 ml

  • Tetina de fluxo para recém-nascido

  • 0 m+

Agarrar natural graças à tetina larga com o formato do peito

Agarrar natural graças à tetina larga com o formato do peito

A tetina larga com o formato do peito permite um agarrar natural semelhante ao peito, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão para o seu bebé.

Secções em pétala exclusivas para uma tetina macia e flexível sem contracções

Secções em pétala exclusivas para uma tetina macia e flexível sem contracções

As secções em pétala no interior da tetina aumentam a suavidade e a flexibilidade sem contracções da tetina. O seu bebé irá desfrutar de uma alimentação mais confortável, que o deixa satisfeito.

Sistema anticólicas avançado com válvula dupla inovadora

Sistema anticólicas avançado com válvula dupla inovadora

A inovadora válvula dupla foi concebida para reduzir as cólicas e o desconforto através da introdução de ar no biberão, e não na barriga do bebé.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.7

de 5

47

Críticas

100%

recomendam este produto

2
1

21/06/2019

Portugal

Portugal

Excelente qualidade

Ótimo biberão para quem pretende conciliar com amamentação. Testamos e a retina não pinga sem have sucção. Recomendo

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF691/17 Biberão Natural

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Esta avaliação foi feita para SCF691/17 Biberão Natural

16/08/2018

España

España

Buenísimo

Salvo a mi pequeña de sus cólicos, la forma le encanta, gran producto!!

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Esta avaliação foi feita para SCF690/27 Biberón Natural

Sim, recomendo este produto

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26/04/2016

España

España

Perfecto

Aceptan perfectamente las tetinas, no ha tenido ni un cólico. Su forma es muy cómoda para sujetarlo, se desmonta fácilmente para limpiarlo. Las retinas no se deterioran y el plástico del biberon sigue en perfecto estado.

Sim, recomendo este produto

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 

  1. 0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011