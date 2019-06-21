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Descontinuado
1 biberão
125 ml
Tetina de fluxo para recém-nascido
0 m+
A tetina larga com o formato do peito permite um agarrar natural semelhante ao peito, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão para o seu bebé.
As secções em pétala no interior da tetina aumentam a suavidade e a flexibilidade sem contracções da tetina. O seu bebé irá desfrutar de uma alimentação mais confortável, que o deixa satisfeito.
A inovadora válvula dupla foi concebida para reduzir as cólicas e o desconforto através da introdução de ar no biberão, e não na barriga do bebé.
4.7
de 5
47
Críticas
100%
recomendam este produto
Maui21
21/06/2019
Portugal
Excelente qualidade
Ótimo biberão para quem pretende conciliar com amamentação. Testamos e a retina não pinga sem have sucção. Recomendo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF691/17 Biberão Natural
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF691/17 Biberão Natural
Deyna
16/08/2018
España
Buenísimo
Salvo a mi pequeña de sus cólicos, la forma le encanta, gran producto!!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF690/27 Biberón Natural
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Pledesma
26/04/2016
España
Perfecto
Aceptan perfectamente las tetinas, no ha tenido ni un cólico. Su forma es muy cómoda para sujetarlo, se desmonta fácilmente para limpiarlo. Las retinas no se deterioran y el plástico del biberon sigue en perfecto estado.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF691/17 Biberón Natural
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Esta avaliação foi feita para SCF691/17 Biberón Natural
Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.
0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011