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Descontinuado

Philips AventBiberão Natural

SCF693/17

4.4
| (242) Críticas | 89% recomendam este produto

Disponível em

Azul
Azul
Clara
Clara
Rosa
Rosa
Fácil de combinar com a amamentação
O nosso novo biberão ajuda a tornar a alimentação a biberão mais natural para si e para o seu bebé. A tetina dispõe de um design inovador em pétala para um agarrar natural semelhante ao peito, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão para o seu bebé.
Ver todos os benefícios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

marca recomendada por mães em todo o mundo1

Agarrar natural da tetina

Fácil de combinar com a amamentação

  • 1 biberão

  • 260 ml

  • Tetina de Fluxo Lento

  • 1 m+

Agarrar natural graças à tetina larga com o formato do peito

Agarrar natural graças à tetina larga com o formato do peito

A tetina larga com o formato do peito permite um agarrar natural semelhante ao peito, facilitando a combinação da amamentação e da alimentação a biberão para o seu bebé.

Secções em pétala exclusivas para uma tetina macia e flexível sem contracções

Secções em pétala exclusivas para uma tetina macia e flexível sem contracções

As secções em pétala no interior da tetina aumentam a suavidade e a flexibilidade sem contracções da tetina. O seu bebé irá desfrutar de uma alimentação mais confortável, que o deixa satisfeito.

Sistema anticólicas avançado com válvula dupla inovadora

Sistema anticólicas avançado com válvula dupla inovadora

A inovadora válvula dupla foi concebida para reduzir as cólicas e o desconforto através da introdução de ar no biberão, e não na barriga do bebé.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

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Ir para acessórios e peças de substituição

Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.4

de 5

242

Críticas

89%

recomendam este produto

12/12/2018

Portugal

Portugal

Boa qualidade

Otima compra!! Satisfeita em todos os aspetos! 5*****

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF627/22 Natural baby bottle

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF627/22 Natural baby bottle

29/12/2021

España

España

Un buen producto

Me ha gustado mucho su diseño. La forma de la tetina le ha resultado muy cómoda y se ha adaptado muy bien. El único inconveniente que veo es que el tamaño del cierre y la tetina es algo grande y ocupa mucho en el esterilizador.

Pontos positivos

El diseño de la tetina

Pontos negativos

El tamaño

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF693/17 Biberón Natural

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF693/17 Biberón Natural

27/11/2018

España

España

Buena adaptación

Es el único biberón que mi hija ha cogido, se parece mucho al pecho por lo que facilita su agarre. Ha sido buena elección.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF693/17 Biberón Natural

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 

  1. 0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011